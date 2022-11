Petrolio: chiusura in calo ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 88,17 dollari, con un ribasso del 2%.

Wall Street: chiusura in calo anche ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi dello 0,46% e dell'1,06%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 10.342,94 punti, con un ribasso dell'1,73%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: a ottobre il tasso di disoccupazione dovrebbe salire dal 3,5% al 3,6%, mentre i nuovi posti di lavoro nel settore non agricolo sono attesi in frenata da 263mila a 200mila unità e la retribuzione media oraria è vista in positivo dello 0,3%.

Risultati trimestrali Usa: prima dell'avvio degli scambi a Wall Street sono attesi i conti degli ultimi tre mesi di Berkshire Hathaway con un eps atteso a 3,1 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: il dato finale dell'indice PMI composito a ottobre dovrebbe attestarsi a 47,1 punti e l'indice PMI servizi a 48,2 punti.

I prezzi alla produzione a settembre dovrebbero salire del 42,1% su base annua contro il 43,3% precedente.

In Germania l'indice PMI servizi di ottobre è visto a 44,9 punti e gli ordini all'industria a settembre dovrebbero calare dell'1% dopo la flessione del 2,4% precedente.

In Francia l'indice PMI a ottobre è atteso a 53,1 punti, mentre la produzione industriale di settembre è stimata in calo dello 0,9% dopo il rialzo del 2,4% precedente.

In Italia l'indice PMI servizi a ottobre dovrebbe calare da 48,8 a 48,5 punti.

Da segnalare in mattinata un discorso di Christine Lagarde, presidente della BCE.

A mercati chiusi è atteso l'aggiornamento del rating della Francia da parte di Fitch.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati trimestrali: da seguire Banca generali, Intesa Sanpaolo, GeneralFinance, Tesmec, Fenix Entertainment e Intred che alzeranno il velo sui numeri del terzo trimestre.