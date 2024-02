Ftse Mib: focus su Bca MPS. Intesa Sanpaolo, Anima e Fineco

Petrolio: chiusura positiva ieri per le quotazioni dell’oro nero che si sono fermate a 72,84 dollari, in rialzo dello 0,89%.

Wall Street: chiusura negativa ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l’S&P500 sono scesi dello 0,71% e dello 0,32%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 15.597,68 punti, in calo dello 0,2%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: per oggi si segnala solo l’indice Redbook relativo alle vendite al dettaglio nelle maggiori catene statunitense.

Risultati trimestrali USA: da seguire prima dell’avvio degli scambi a Wall Street i conti del quarto trimestre di Eli Lilly e di Ford Motor, con un eps atteso a 2,19 e a 0,13 dollari, mentre a mercati chiusi si guarderà alla trimestrali di Amgen e di Walt Disney, da cui ci si attende un utile per azione di 4,6 e di 0,99 dollari, mentre per Snap si stima un eps di 0,06 dollari e per Spotify Technology una perdita per azione di 0,23 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: si conosceranno le vendite al dettaglio che a novembre dovrebbero calare dello 0,8% dopo la flessione dello 0,3% precedente.

Gli ordini all’industria in Germania sono attesi in riduzione dello 0,1% dopo il rialzo dello 0,3% precedente, mentre in Italia la fiducia dei consumatori a gennaio dovrebbe calare da 106,7 a 105,8 punti e la fiducia delle imprese da 107,2 a 106,5 punti.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: diversi titoli saranno chiamati a presentare i risultati del quarto trimestre e dell’intero 2023 e si tratta di Banca Monte Paschi, FinecoBank, Intesa Sanpaolo, Anima Holding, Banca Popolare di Sondrio, Next RE, The Italian Sea Group, Medica e Racing Force.