Petrolio: chiusura in calo ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 96,37 dollari, in ribasso dello 0,96%.

Wall Street: nuova conclusione positiva ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti dell'1,03% e dell'1,23%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 12.162,59 punti, in rialzo dell'1,08%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: le spese per consumi a giugno sono stimate in rialzo dallo 0,2% allo 0,9%, mentre l'indice PCE core dovrebbe aumentare dallo 0,3% allo 0,5%.

I redditi personali a giugno sono attesi invariati allo 0,5%, mentre l'indice Chicago PMI a luglio dovrebbe calare da 56 a 55,5 punti e il dato definitivo della fiducia Michigan di luglio attestarsi a 51,1 punti.

Risultati trimestrali USA: prima dell'avvio degli scambi a Wall Street sono attesi i conti di Chevron e di Procter & Gamble, con un eps previsto a 5,1 e a 1,23 dollari, mentre per Colgate-Palmolive ed Exxon Mobil si stima un utile per azione di 0,71 e di 3,79 dollari.

A mercati chiusi sono attese le trimestrali di Amazon e Apple, con un eps atteso a 0,13 e a 1,16 dollari, mentre Intel dovrebbe riportare un eps di 0,69 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: la prima lettura del PIL del secondo trimestre dovrebbe mostrare una variazione positiva dello 0,1%, dopo lo 0,5% precedente.

L'indice dei prezzi al consumo preliminare di luglio è visto in rialzo dell'8,6% su base annua e l'indice core in salita dal 4,6% al 4,7%.

In Francia il PIL del secondo trimestre è visto in rialzo dello 0,2% dopo il calo dello 0,2% precedente, mentre le spese per consumi a giugno dovrebbero calare dello 0,6% dopo il rialzo dello 0,7% precedente.

In Germania il PIL del secondo trimestre è atteso in frenata dallo 0,2% allo 0,1%, mentre il tasso di disoccupazione dovrebbe rimanere invariato al 5,3% e l'indice di prezzi import passare dal 30,6% al 29,9% su base annua.

In Italia il PIL del secondo trimestre dovrebbe salire dallo 0,1% allo 0,3%, mentre l'inflazione preliminare a luglio è attesa in positivo dello 0,5% dopo il rialzo dell'1,2% precedente.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: a presentare i conti del secondo trimestre e del primo semestre dell'anno saranno A2A, CNH Industrial, Intesa Sanpaolo e Nexi, mentre Mediobanca alzerà il velo sui numeri dell'esercizio 2021-2022.

Al test dei conti anche AlerionCleanpower, Anima Holding, Autogrill, CIR, Sara, Banca Sistema, Biesse, Prima Industrie, BasicNet, Monrif, RcsMediagroup, Risanamento, GEL, Kolinpharma, NVP e Spindox.