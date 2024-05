Nuova chiusura in calo per le Borse europee che hanno perso nuovamente terreno dopo la flessione di martedì scorso.

A fare eccezione è stata solo la piazza londinese che ha visto il Ftse100 salire in controtendenza dello 0,63%, mentre il Dax e il Cac40 sono scesi rispettivamente dello 0,2% e dello 0,88%.

Poco mossa Piazza Affari che ha visto il Ftse Mib terminare gli scambi a 33.736 punti, con un frazionale calo dello 0,03%, dopo aver toccato nell’intraday un massimo a 33.989 e un minimo a 33.699 punti.

Ftse Mib: fallisce l’attacco alla prima resistenza

Il Ftse Mib ha tentato di risalire la china verso area 34.000, l’avvicinamento della quale ha fatto scattare nuovamente le vendite, con un ritorno verso i minimi di giornata.

Solo un ritorno stabile al di sopra di area 34.000 si potrà pensare a un recupero più marcato verso i 34.200 e i 34.500 punti.

Sarà questo l’ultimo ostacolo da abbattere per pensare a un ritorno sui recenti top di periodo in area 34.900/35.000.

La mancata riconquista di area 34.000 lascerà la porta aperta a ulteriori cali del Ftse Mib verso i 33.500 punti, con approdo successivo sui recenti minimi in area 33.300.

Sotto quest’ultima soglia la discesa proseguirà verso i 33.000 punti prima e in seguito in direzione dei 32.500 punti.

I market movers negli Stati Uniti

Per l’ultima seduta della settimana, il focus sarà sul mercato del lavoro USA, che dovrebbe restituire per il mese di aprile un tasso di disoccupazione invariato al 3,8%, mentre il numero di nuovi occupati nel settore non agricolo dovrebbe calare da 303mila a 243mila unità.

L‘indice PMI composito di aprile è visto in calo da 52,1 a 50,9 punti, mentre l’indice PMI servizi è atteso in frenata da 51,7 a 50,9 punti e l’indice ISM servizi di marzo dovrebbe salire da 51,4 a 52 punti.

I dati macro e gli eventi in Europa

In Europa è atteso il tasso di disoccupazione che a marzo dovrebbe rimanere invariato al 6,5%.

Si guarderà alla Francia dove è atteso il dato relativo alla produzione industriale che a marzo dovrebbe salire dello 0,3% dopo il rialzo dello 0,2% precedente.

In Italia sarà reso noto il tasso di disoccupazione che a marzo dovrebbe confermare la lettura del mese precedente al 7,5%.

A mercati chiusi è atteso il verdetto di Fitch sul rating dell’Italia, mentre Scope si esprimerà su quello della Francia

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari da seguire Intesa Sanpaolo ed Edison che presenteranno i risultati del primo trimestre.

In agenda un’assemblea di Ambromobiliare per l’approvazione dei dati di bilancio dell’esercizio 2023.

Da seguire Stellantis dopo che a marzo le immatricolazioni di auto sono salite in Italia del 7,52% ad aprile, ma il gruppo guidato da Tavares ha sottoperformato con un calo dello 0,5%, a fronte di una quota di mercato passata dal 34% al 31,4%,