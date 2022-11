Di seguito riportiamo l'intervista a Davide Biocchi, trader-Directa SIM, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib è giunto al test di area 23.500. A questo punto possiamo guardare a nuovi target al rialzo o si aspetta un storno?

Per il Ftse Mib, se si conferma il breakout del trading range, il target significativo al rialzo sarà in area 25.000.

Si tratta di un obiettivo ambizioso ed è bene notare che i grafici di varie blue chip sono impegnati in una fase di rialzo e bisognerà capire se andranno ancora avanti, sostenendo di conseguenza l'indice di riferimento.

I mercati vedono un cambio euro-dollaro che da un anno a questa parte ha perso circa il 20% e questo fa sì che per un americano l'Europa è cheap, senza dimenticare che lo è anche a livello di multipli.

Le Borse europee sono più comprate e negli Stati Uniti vanno ancora bene i titoli della old economy e questo spiega anche la buona performance di Piazza Affari.

Per il Ftse Mib proprio venerdì scorso è avvenuto il breakout in area 23.000 e ieri sul future intorno ai 23.180 punti.

Non credo che questa sia la fine del ribasso, quanto piuttosto un rally di mercato che coinvolge di più dei titoli di cui Piazza Affari è piena, basti pensare alle banche.

Il rialzo in atto può estendersi, ma ci vuole forza, anche se a mio avviso è molto confortata che venerdì scorso ci sono stati dei volumi poderosi tanto sul future quanto a livello di indice.

Siamo arrivati quasi a 3 miliardi di euro di scambi, dopo che venivamo da mesi in cui si viaggiava intorno a 1,5 miliardi, quindi sono tornati dei volumi in acquisto.

Ieri Unicredit ha perso quota, mentre Intesa Sanpaolo si è spinto ancora in avanti. Cosa può dirci di questi due titoli?

Unicredit per certi verso è già arrivato ad un livello di prezzo importante, mentre Intesa Sanpaolo ha tutto un percorso da fare.

Unicredit è andato a ritoccare l'area dei 13 euro che non vedeva da tempo e quindi ritraccia un po' ma mi sembra fisiologico dopo la strada percorsa al rialzo fino a ora.

Intesa Sanpaolo ha rotto la scorsa settimana 1,935 euro ed è tornato sulla resistenza a 2,05 euro, superata la quale ora trova un altro ostacolo in area 2,17 euro che a mio avviso è raggiungibile dal titolo.

Qual è la sua view su Leonardo e quali strategie ci può suggerire?

Leonardo è stato per un po' di tempo il nostro titolo rappresentativo con lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina.

Ora il mercato non vuole più questo titolo e quindi io non lo considero nemmeno, convito che puntare ora su Leonardo significa volersi male.

STM è tornato interessante dopo i recenti ritracciamenti?

STM non è tra i temi più interessanti del mercato in questo momento, anche perchè rientra in un settore un po' in difficoltà, motivo per cui guarderei altrove.

A quali temi guarderebbe in particolare ora?

Segnalo Generali che con il superamento dei 15,5 euro ha fatto un bel breakout e lo si vede bene anche sul grafico.

Il titolo ha spazio al rialzo dopo essere sceso parecchio in seguito alla morte di Del Vecchio e ora può spingersi fino ai 16,2 euro.

Uno sguardo anche a Stellantis a patto che superi i 14 euro, con possibili allunghi fino ad area 15 euro.

Continua il buon momento per ENI e attenzione a Tenaris che a 17 euro trova una resistenza enorme e se la supera lo scenario sarà bellissimo.

Infine, occhio a Enel che ha superato la resistenza dei 4,6 euro e se dovesse superare i 5 euro diventerà sicuramente interessante.