Tra le migliori blue chip di oggi segnaliamo Inwit che mostra una evidente forza relativa rispetto al Ftse Mib e conquista una delle prime posizioni nel paniere.

Inwit tra i migliori dl Ftse Mib oggi

Il titolo, reduce da due sessioni in calo, dopo aver chiuso quella di ieri con un ribasso di circa tre quarti di punto, oggi ha mostrato qualche incertezza nelle battute iniziali, per poi imboccare la via dei guadagni.

Negli ultimi minuti Inwit è fotografato a 9,88 euro, con un rialzo dell'1,69% e oltre 300mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a oltre 1 milione.

Inwit: rumor decisione Governo su operazione Daphne3

Il titolo non sembra risentire in alcun modo di alcune indiscrezioni riportate da La Stampa, secondo cui il Ministro dell’Economia, Daniele Franco, avrebbe deliberato l’esercizio dei poteri speciali sotto forma di "prescrizioni" per l’acquisizione da parte della società lussemburghese Impulse (Ardian) di Daphne3, controllata da Telecom Italia.

Equita SIM evidenzia che andrà verificato quali saranno le osservazioni del Governo.

Inwit: Equita commenta e indiscrezioni

Secondo gli analisti si potrebbe trattare di vincoli imposti all’operazione da parte del Governo, come lascerebbe intendere il passaggio "Prescrizione".

Gli esperti però non si attendono si tratti di un blocco all’operazione di passaggio del controllo di Daphne3 da TIM ad Ardian, il cui closing è atteso il luglio.

Equita SIM ritiene che il titolo offra un appeal speculativo con l'accordo per l'ingresso di Ardian nel capitale, tenendo presente che per vodafone ha poco senso controllare due società di Torri.

Intanto l'attenzione si sposta sull'appuntamento in agenda il 28 luglio, quando Inwit presenterà i conti del secondo trimestre.

Inwiti: le attese di Equita SIM sui conti del 2° trimestre

Gli analisti di Equita SIM si aspettano ricavi in rialzo del 9% a 210 milioni di euro, un Ebitda in salita dell'8% a 190 milioni di euro e un Ebitda after lease in aumento del 13% a 144 milioni di euro, mentre l'indebitamento finanziario netto è atteso a 4,232 miliardi di euro.

In attesa dei dati ufficiali, gli analisti hanno deciso di migliorare le stime di ricavi ed EBITDA dell'intero 2022, alzandole dell'1% e portandosi nella parte bassa della guidance.

Confermata la view bullish su Inwit che secondo Equita SIM merita una raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo tagliato del 5% a 11,5 euro.