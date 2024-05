Ftse Mib: i titoli che danno le trimestrali. Occhio ai BTP

Petrolio: chiusura in rialzo anche ieri per le quotazioni dell’oro nero che si sono fermate a 79,28 dollari, con un progresso dello 0,33%.

Wall Street: chiusura positiva ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l’S&P500 sono saliti dello 0,85% e dello 0,51%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 16.346,26 punti, in rialzo dello 0,27%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: si segnala il dato preliminare della fiducia Michigan che a maggio dovrebbe calare da 77,2 a 76,2 punti.

Risultati trimestrali USA: da seguire prima dell’avvio degli scambi a Wall Street i conti degli ultimi tre mesi di Enbridge, dai quali ci si attende un utile per azione di 0,59 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: si guarderà all’Italia dove è atteso il dato relativo alla produzione industriale che a marzo dovrebbe mostrare un rialzo dello 0,3% dopo lo 0,1% di febbraio.

Da seguire in tarda mattinata i verbali dell’ultima riunione della BCE tenutasi il 10 e 11 aprile scorsi.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: da seguire diversi titoli che alzeranno il velo sui conti del primo trimestre e si tratta di: Diasorin, Iveco Group, Unipol, UnipolSai, AlerionCleanpower, De Longhi, Rai Way, Aeffe, Banca Sistema, Tesmec, Eurocommerciale Properties, IndelB, ElEs, TrenDevice.

A presentare i risultati del 2023 saranno invece Unieuro, MetExtra Group ed ElEs.

Assemblee a Piazza Affari: in agenda le assemblee di Terna, Enav, Sol, Unidata e Masi Agricola per l’approvazione dei dati di bilancio dell’esercizio 2023.

Asta titoli di Stato:oggi termina il collocamento della quaerta tranche del BTP Valore e in mattinata ci sarà l’asta dei BTP febbraio 2027 per un ammontare compreso tra 1,5 e 2 miliardi di euro.

In asta anche i BTP aèprile 2027 e i BTP settembre 2040 per un importo racchiuso tra 750 milioni e 1 miliardo di euro per ciascuno dei due titoli.

I BTP luglio 2031 saranno offerti per un ammontare tra 4 e 4,5 miliardi di euro e i BTP marzo 2072 per un importo tra 500 e 750 milioni di euro.