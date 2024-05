Di seguito riportiamo l’intervista realizzata a Gerardo Murano, consulente finanziario indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull’indice Ftse Mib e su diverse blue chip.

Il Ftse Mib sta provando ad allontanarsi nuovamente da quota 34.000 punti. Qual è la sua view?

Nelle ultime tre settimane, dopo il minimo raggiunto dal Ftse Mib in area 33.300, è partita una fase di oscillazione che ha assunto le caratteristiche di una figura triangolare, il cui baricentro è in area 33.900/34.000.

Quello attuale è un periodo di indecisione per i mercati, caratterizzati da un’elevata volatilità che rende rischiose nel breve le operazioni di trading.

Al momento non è consigliabile effettuare trade di breve-brevissimo termine, fino a quando non saranno toccati dal Ftse Mib due valori ben definiti.

Ftse Mib: i possibili scenari nel breve

Uno è il massimo relativo in area 34.500 e l’altro è il minimo in area 33.300 punti, quindi per ora siamo all’interno di questo range di oscillazione e la figura triangolare sarebbe negata con un prossimo movimento rialzista al di sopra di area 34.400/34.500.

Solo in tal caso, quindi, sarebbe da valutare l’avvio di nuove posizioni long con una possibile proiezione su nuovi massimi, mentre il cedimento dei 33.400 punti fornirebbe un segnale di negatività di breve abbastanza sostanzioso, che andrebbe interpretato con una logica di tendenza neutro-negativa di medio termine.

Al momento siamo all’interno di questa figura che esprime scolasticamente l’indecisione dei mercati finanziari, quindi conviene attendere che ci sia un segnale direzionale più definito.

Alla luce delle trimestrali diffuse in questi giorni, quali strategie ci può suggerire per Bper Banca e Banco BPM?

La fase di indecisione del Ftse Mib è guidata dal comparto bancario che ha avuto una fase di ascesa davvero importante nell’ultimo anno e ora si mostra titubante.

Nel caso di Banco BPM non si rileva una figura di tipo triangolare, ma nelle ultime settimane abbiamo assistito per due volte al test non riuscito del superamento dei 6,4 euro.

Sarebbe da intendere come una sorta di doppio-triplo massimo, quindi è partito lo storno e ora il target diventa il minimo relativo a 5,8 euro.

Qualcosa è cambiato nella tendenza dei titoli nel breve termine, anche di riflesso al fatto che sono state raggiunte performance di guadagno importanti e ora scattano delle prese di profitto.

Simile il discorso per Bper Banca che ha testato l’area dei 5 euro e sono partite le prese di beneficio.

Non abbiamo una particolare pressione al ribasso, ma stiamo assistendo a una fase di storno che rispetto alle ultime tre settimane corrisponde al 50% di ritracciamento dell’ultima gamba rialzista.

Fase di storno, prese di profitto e nessuna tendenza che si esprime in maniera importante né al rialzo né al ribasso.

Sia per Bper Banca che per Banco BPM, saranno estremamente importanti le prossime due settimane, per capire se gli investitori saranno ancora pronti a scommettere sui bancari come hanno fatto nell’ultimo anno e mezzo.

La view su Leonardo

Leonardo ha performato bene dopo la trimestrale. Quali indicazioni operative ci può fornire per questo titolo?

Leonardo è particolarmente in voga per via delle vicende geopolitiche ed è un titolo salito tanto che ha visto scattare delle prese di profitto dopo il massimo raggiunto in area 23 euro.

In questo caso, la fase laterale ha un baricentro in area 22 euro, quindi il titolo continua a oscillare intorno a questo livello, senza esprimere indicazioni direzionali significative.

Anche gli oscillatori sono sostanzialmente neutrali e sono settimane in cui gli investitori si stanno riposizionando lentamente e anche nel caso di Leonardo bisognerà attendere le prossime settimane per capire il da farsi.

Su molti titoli il punto interrogativo che aleggia sui mercati è se l’adagio del sell in May and go away potrebbe essere o meno confermato, quindi c’è una fase di attesa da parte di tutti.

Sotto la lente Stellantis

Stellantis si è riportato poco sopra quota 20 euro. Cosa può dirci di questo titolo?

Per Stellantis abbiamo assistito a una discesa che per fortuna è stata abbastanza telegrafata dagli investitori, quindi questo è uno di quei casi in cui l’analisi tecnica batte quella fondamentale, nel senso che le fasi di storno partite dopo il top a 27 euro hanno fatto scattare tanti stop in termini di indicatori algoritmici, con un passaggio delle quotazioni da 24 a 20 euro nel giro di due giorni.

Come livello tecnico abbiamo l’area di supporto statico a 19 euro che potrebbe contribuire a rallentare la flessione dei corsi.

Una discesa tanto importante come quella di Stellantis ingenera delle implicazioni di medio termine e in ogni caso consiglierei prudenza nell’acquisto.