Petrolio: chiusura negativa ieri per le quotazioni dell’oro nero che si sono fermate a 82,68 dollari, in ribasso dell’1,39%.

Wall Street: chiusura positiva anche ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l’S&P500 sono saliti dello 0,38% e dello 0,32%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 15.983,08 punti, in rialzo dello 0,35%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: si segnala l’indice Redbook relativo alle vendite al dettaglio nelle maggiori catene statunitense.

L’indice relativo al costo del lavoro del primo trimestre dovrebbe salire dell’1% rispetto allo 0,9% della rilevazione precedente.

Per l’indice S&P Case Shiller si prevede un rialzo dal 6,6% al 6,7% su base annua, mentre l’indice Chicago PMI ad aprile dovrebbe salire da 41,4 a 44,9 punti.

L’indice della fiducia dei consumatori ad aprile è atteso in frenata da 104,7 a 104 punti.

Risultati trimestrali USA: da seguire prima dell’avvio degli scambi i conti degli ultimi tre mesi di 3M e di Eli Lilly, con un eps previsto a 2,1 e a 2,46 dollari, mentre Corning e Sysco Corp. dovrebbero riportare un utile per azione di 0,35 e di 0,95 dollari.

Per le trimestrali di McDonald’s e di Coca-Cola ci si attende un eps di 2,72 e di 0,7 dollari.

A mercati chiusi si guarderà ai conti di Paypal Holdings e di AMD con un utile per azione previsto a 1,22 e a 0,61 dollari, mentre per Starbucks si prevede un eps di 0,79 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: si conoscerà la prima lettura del primo trimestre che dovrebbe salire dello 0,2% dopo lo 0,1% precedente, mentre la stima preliminare dell’inflazione ad aprile è attesa in positivo del 2,4% su base annua, in linea con la lettura di marzo.

In Germania si conosceranno le vendite al dettaglio che a febbraio dovrebbero salire dell’1,5% dopo la flessione dellì1,9% precedente, mentre i prezzi import a marzo dovrebbero crescere dello 0,2% dopo il calo dello 0,2% di febbraio.

Il tasso di disoccupazione ad aprile è atteso invariato al 5,9%, mentre il PIL del primo trimestre dovrebbe salire dello 0,1% dopo il calo dello 0,3% precedente.

In Francia, il PIL del primo trimestre dovrebbe salire dello 0,1%, in linea con la lettura precedente, mentre l’inflazione ad aprile dovrebbe aumentare dallo 0,2% allo 0,5%.

Anche in Italia si conoscerà il PIL del primo trimestre, atteso in salita dello 0,1% dopo il rialzo dello 0,2% precedente, mentre l’inflazione ad aprile è vista in positivo dello 0,2% dopo la lettura sulla parità di marzo.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: da seguire Stellantis, Lottomatica, BasicNet, SERI Industrial e VNE che presenteranno i risultati del primo trimestre di quest’anno, mentre ad alzare il velo sui conti dell’esercizio 2023 saranno FAE Technology, Imprendiroma, Promotica e Vantea Smart.

Assemblee a Piazza Affari: in agenda le assemblea di diverse società per l’approvazione dei dati di bilancio dell’esercizio 2023 e si tratta di: Hera, NEXI, Tenaris, Biesse, Datalogic, Beewize, Bioera, ABC Company, Arterra Bioscience, Cofle, Comal, Destination Italia, EdiliziAcrobatica, Franchi Umberto Marmi. High Quality Food, Italian Wine Brands, Longino&Cardenal, SIF Italia, SosTravel.com, Spindox, Tenax International e TMP Group.