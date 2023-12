Ftse Mib: tanti i dati macro da seguire

Petrolio: chiusura negativa ieri per le quotazioni dell’oro nero che si sono fermate a 73,87 dollari, con un calo dello 0,51%.

Wall Street: chiusura positiva ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l’S&P500 sono saliti dello 0,87% e dell’1,03%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 14.963,87 punti, con un rialzo dell’1,26%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: l’ultima seduta della settimana sarà scandita da diversi macro dati negli Stati Uniti, dove si conosceranno i redditi personali che a novembre dovrebbero aumentare dallo 0,2% allo 0,4%, mentre le spese per consumi dovrebbero mostrare una variazione positiva dello 0,2%, in linea con la lettura precedente.

Per gli ordini di beni durevoli a novembre si stima un rialzo dell’1,7% dopo la flessione del 5,4% precedente.

In agenda anche le vendite di case nuove che a novembre sono attese in rialzo da 679mila a 695mila unità.

Per la fiducia Michigan a dicembre si stima un incremento da 61,3 a 69,4 punti.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: si guarderà alla Germania dove si conosceranno i prezzi import che a novembre sono attesi in rialzo dallo 0,3% allo 0,4%.

In Francia la fiducia dei consumatori a dicembre dovrebbe aumentare da 87 a 88 punti, mentre in Italia la fiducia dei consumatori a dicembre è stimata in frazionale rialzo da 103,6 a 103,8 punti.