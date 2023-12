Ftse Mib: meglio portare a casa prima di Natale?

Chiusura debole oggi per le Borse europee che, dopo l’andamento contrastato della vigilia, hanno imboccato tutte la via del ribasso, pur registrando variazioni percentuali contenute.

Il Dax e il Cac40 sono scesi entrambi dello 0,27%, seguiti dal Cac40 che ha ceduto lo 0,16%.

Segno meno anche a Piazza Affari, che oggi ha indossato la maglia nera in Europa, con il Ftse Mib fermatosi a 30.274 punti, in calo dello 0,29%, dopo aver segnato nell’intraday un massimo a 30.312 e un minimo a 30.143 punti.

Ftse Mib: quali sorprese sotto l’albero?

Al pari di quanto accaduto nelle ultime sedute, anche oggi l’indice delle blue chip non ha fornito spunti direzionali.

Le quotazioni restano “intrappolate” nel range tra i 30.000 e i 30.500/30.650 punti e fino a quando non ci sarà la violazione di uno di questi due livelli, sarà difficile assistere a movimenti degni di nota.

Al rialzo, sopra i 30.500/30.650 punti il Ftse Mib punterà ancora più in alto, ai 30.800 punti prima e in seguito all’area dei 31.000.

Oltre questo livello, l’indice metterà nel mirino la soglia dei 31.500 punti, raggiunta la quale si dovrebbe assistere a una pausa prima di ulteriori rialzi.

Al ribasso, il cedimento di area 30.200 aprirà le porte a un test di area 30.000, sotto cui la discesa del Ftse Mib proseguirà verso i 29.800 e i 29.500 punti, con proiezioni successive a 29.200 e a 29.000 punti.

Domani sarà l’ultima seduta prima del lungo ponte di Natale che vedrà Piazza Affari tornare agli scambi mercoledì prossimo, motivo per cui difficilmente gli operatori prenderanno posizione.

Piuttosto è probabile che qualcuno dedica di prendere profitto e scaricare un po’ alcune posizioni, visto il clima festivo sui mercati.

I market movers negli Stati Uniti

L’ultima seduta della settimana sarà scandita da diversi macro dati negli Stati Uniti, dove si conosceranno i redditi personali che a novembre dovrebbero aumentare dallo 0,2% allo 0,4%, mentre le spese per consumi dovrebbero mostrare una variazione positiva dello 0,2%, in linea con la lettura precedente.

Per gli ordini di beni durevoli a novembre si stima un rialzo dell’1,7% dopo la flessione del 5,4% precedente.

In agenda anche le vendite di case nuove che a novembre sono attese in rialzo da 679mila a 695mila unità.

Per la fiducia Michigan a dicembre si stima un incremento da 61,3 a 69,4 punti.

I dati macro e gli eventi in Europa

In Europa si guarderà alla Germania dove si conosceranno i prezzi import che a novembre sono attesi in rialzo dallo 0,3% allo 0,4%.

In Francia la fiducia dei consumatori a dicembre dovrebbe aumentare da 87 a 88 punti, mentre in Italia la fiducia dei consumatori a dicembre è stimata in frazionale rialzo da 103,6 a 103,8 punti.