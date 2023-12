Ftse Mib: quali scenari ora? Focus Petrolio ed Eur/Usd

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata ad Antonello Marceddu, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sui principali indici azionari, con una particolare attenzione rivolta a Piazza Affari.

Il Ftse Mib sta provando a più riprese a mettere sotto pressione l’area dei 30.500. Quali i possibili sviluppi nel breve?

Il Ftse Mib ha raggiunto la soglia dei 30.500/30.600 ed è sceso un po’, mantenendo in ogni caso una struttura rialzista.

In realtà, l’indice è salito anche di più di quanto potessi stimare e personalmente continuo ad aspettarmi un po’ di storno.

Nelle ultime sedute il Ftse Mib ha mostrato un andamento un po’ interlocutorio e ieri ha voluto sondare i minimi delle giornate precedenti, senza lasciare spazio a particolari sviluppi, né al rialzo né al ribasso.

Ftse Mib: gli scenari attesi nel breve

Mi aspetto una fase di lateralità e se non ci saranno nuove indicazioni al rialzo verso i 3.500/30.600 punti, non escludo un ritorno verso il basso che dovrebbe comunque essere di poca entità.

Il primo livello da monitorare è in area 30.200, sotto cui l’attenzione andrà rivolta alla soglia dei 30.000 punti, da raggiungere dopo la chiusura del gap lasciato aperto tra i 30.080 e i 30.120 punti nei giorni scorsi.

Un po’ di lateralità tra i 30.200/30.000 e i 30.500/30.600 è anche possibile nel breve, senza pronosticare ribassi più profondi almeno nell’immediato.

In sintesi, per il Ftse Mib vedo ora una fase interlocutoria, in attesa di qualche altra indicazione direzionale, fermo restando che la mia view resta positiva.

La view sull’euro-dollaro

Cosa può dirci in merito al recente andamento dell’euro-dollaro e quali i possibili scenari nel breve?

Per l’euro-dollaro area 1,069/1,07 ha creato un buon pavimento, rappresentando un livello interessante, visto che corrisponde più o meno l’area del 50% di Fibonacci e per ora sta svolgendo bene la sua funzione di supporto.

La mia idea è che il recente storno dell’euro-dollaro sia più che altro una sorta di pull-back, destinato a lasciare il posto a nuovi rialzi.

Le attese sono per un ritorno del cross verso quota 1,098/1,10 nelle prossime giornate e per quanto questo scenario non sia ancora ben definito, secondo me l’orientamento potrebbe essere quello.

Il tutto a patto che sia difesa la soglia supportiva di area 1,07, fermo restando che se oggi non ci saranno sorprese negative dalla BCE, il cross dovrebbe muoversi a favore dell’euro.

Il ROC è lievemente penalizzato perché è sotto lo zero e segue esattamente l’andamento dell’euro-dollaro.

Sotto la lente il petrolio

Il petrolio è scivolato bruscamente al di sotto di quota 70 dollari al barile. Cosa si aspetta per questo asset nelle prossime sedute?

Per il petrolio segnalo una prima area molto interessante di supporto in area 67,15/67 dollari, sotto cui l’attenzione andrà rivolta al sostegno dei 65,5 dollari prima e a 64,46 dollari dopo.

Abbiamo quindi queste tre area di supporto, delle quali la più interessante è l’ultima intorno ai 64,5 dollari al barile.

Questa soglia potrebbe essere raggiunta e si tratterebbe di un nuovo test per il petrolio, anche in ragione del fatto che la dinamica ribassista sembra ancora abbastanza presente nel movimento attuale.

Certo ogni tanto ci sono delle puntatine verso l’alto, ma sono di poco conto, motivo per cui mi aspetto ulteriori flessioni verso i 67 dollari prima e i 64,5 dollari dopo.

Il ROC è sotto il livello dello zero e segnalo un po’ di debolezza sul rapporto di volatilità che è rivolto verso i minimi del movimento, segnalando che i livelli supportivi indicati prima potremmo effettivamente vederli.