Ftse Mib ancora in trading range? Bca MPS e Mediobanca buy?

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Gianluigi Raimondi, Direttore ITForum.it e responsabile Bluerating Mercati (gruppo Bfc Media) con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chip.

L’indice Ftse Mib ha testato con successo l’area dei 30.000, salvo poi recuperare. Si aspetta ulteriori recuperi nel breve?

L’indice Ftse Mib ha inviato un falso segnale ribassista, con la rottura del supporto statico in area 30.000.

Guarda caso, però, i corsi sono rimbalzati dopo il test in prossimità della media mobile a 29.940 punti e al momento hanno incrociato al rialzo quella a 21 sedute che transita a quota 30.360 punti.

Ftse Mib: cosa aspettarsi ora?

A mio giudizio non vedo per ora l’uscita dal trading range per il Ftse Mib, a meno che non ci sia un incremento della volatilità, inteso come maggiore estensione al rialzo, con il superamento confermato della soglia dei 31.000 punti.

Solo da qui vedrei un’uscita dal trading range, altrimenti potremmo avere a che fare con dei falsi segnali, in questo caso rialzisti.

Nulla vieta di poter operare all’interno della fascia laterale, andando long ogni volta che ci si avvicina ai supporti e short in prossimità delle resistenze.

La view su Mediobanca e Banca MPS

Cosa può dirci in merito ai recenti movimenti di Mediobanca e Banca Monte Paschi?

Mediobanca dal punto di vista tecnico proprio oggi ha superato a quota 12 euro un’importante resistenza statica di medio termine e punta ora all’area dei 12,5/12,6 euro.

Attenzione però all’ipercomprato tecnico che ormai caratterizza il posizionamento dei principali indicatori.

Di convincente c’è che il titolo sta salendo con volumi superiori alla media mensile e trimestrale e in caso di acquisti fisserei uno stop a 11,85 euro.

Banca Monte Paschi sta beneficiando di un rimbalzo tecnico dopo il test a quota 3,11 euro della media mobile a 50 sedute, che funge anche da supporto dinamico ascendente.

A 3,2 euro il titolo oggi ha oltrepassato una resistenza statica di breve-medio termine e ora punta in prima battuta a quota 3,415 euro e poi in zona 3,5 euro.

Fare molta attenzione all’eventuale mancato superamento dei 3,45 euro, perché in tal caso si profilerebbe la formazione di un quadruplo massimo che potrebbe anticipare una nuova correzione.

L’analisi di Leonardo

Leonardo oggi è il peggiore del Ftse Mib. Qual è la sua view su questo titolo?

Leonardo è sceso al di sotto dell’ex supporto e ora resistenza a quota 17 euro e visto il posizionamento degli indicatori tecnici poco al di sotto della zona di ipercomprato, se il Ftse Mib dovesse scendere ancora, il titolo potrebbe amplificare la discesa e calare fino al test dei 15,96 euro, dove passa la media mobile a 21 sedute, coincidente con il supporto statico di breve termine.

Sopra i 17 euro Leonardo potrà segnare nuovi massimi relativi, il primo dei quali possiamo individuare a 17,45 euro.

Ferrari sotto la lente

Ferrari offre spunti interessanti sugli attuali livelli di prezzo?

Ferrari si sta muovendo in trading range tra 310 e 325 euro e non riesce per il momento a oltrepassare la resistenza prossima alla media mobile a 50 sedute e potrebbe tornare a scendere.

Si possono tentare acquisti speculativi sulla debolezza, quindi vicino al supporto, oppure andare short in prossimità della resistenza se non dovesse essere oltrepassata.

Strategie su Poste Italiane

Come valuta l’attuale impostazione di Poste Italiane e quali strategie ci può suggerire per questo titolo?

Poste Italiane è tornato al di sopra del supporto statico posto a quota 10 euro e oggi ha tentato di incrociare al rialzo la media mobile a 21 sedute a 10,215 euro.

L’eventuale superamento di questo livello proietterebbe il titolo sul top di inizio gennaio a quota 10,45 euro e poi verso area 10,5/10,6 euro, top di luglio scorso, con stop loss da posizionare a quota 10 euro.