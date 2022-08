La cautela continua a dominare la scena sulle Borse europee che dopo l'incertezza di ieri, cadono nuovamente nella rete dei ribassisti oggi.

Borse UE in calo dopo l'incertezza di ieri

In avvio di settimana i listini del Vecchio Continente sono partiti bene, per poi indebolirsi strada facendo e terminare gli scambi poco sotto la parità.

Ad evitare il segno meno è stato il Dax che si è fermato sulla parità, ma è riuscito a fare meglio il Ftse Mib che ha portato a casa un lieve rialzo dello 0,11%.

Quest'oggi gli indici europei perdono terreno, ad eccezione del Ftse100 che sale in controtendenza dello 0,21%.

Ftse Mib in rosso, ma newsflow è positivo

Non riesce ad evitare il segno meno il Ftse Mib che oggi arretra dello 0,71% poco sotto i 22.300 punti.

A frenare i mercati oggi sono le tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Cina, ma gli investitori non dimenticano del tutto il newsflow positivo legato alle trimestrali e alle indicazioni dovish della FED.

Secondo gli analisti di Equita SIM, il mercato sembra aver messo in secondo piano il dato del PMI Manifatturiero di luglio, sceso sotto la soglia dei 50 punti per la prima volta da giugno 2020.

Ftse Mib: analisti costruttivi sull'azionario

Gli esperti ritengono che le Banche Centrali non vogliano innescare una recessione, e che quindi siano pronte ad intervenire nuovamente per contenere l’aumento dei tassi nel caso in cui la situazione lo richiedesse.

Per questo motivo la SIM milanese conferma la sua view moderatamente costruttiva sull’azionario.

In uno scenario che resta comunque fragile e incerto, gli analisti confermano il posizionamento su titoli con maggior diversificazione internazionale, una struttura finanziaria solida e un profilo maggiormente difensivo, con protezione dall`inflazione.

Mediobanca è il titolo buy della settimana

Sulla base dell'analisi fondamentale, gli esperti di Equita SIM raccomandano l’acquisto di Mediobanca.

L'istituto di Piazzetta Cuccia ha chiuso il quarto trimestre dell'esercizio fiscale 2021-2022 con un utile netto del 5% superiore alle attese.

Questo principalmente grazie a maggiori commissioni e un costo del rischio più basso in parte compensati da costi più alti e maggiori rettifiche di attività finanziarie che portano la società a migliorare l’outlook per l'esercizio 2023.

Assumendo uno scenario di moderata crescita del PIL e stabilizzazione dei mercati, Mediobanca prevede un altro anno di crescita di attivi fruttiferi, ricavi e utili, raggiungendo gli obiettivi del piano fissati, per il 2023, in ricavi per circa 3 miliardi di euro, un eps pari a 1,1 euro ed un ROTE dell’11%, rispetto al precedente 10% del 2022.

Il margine di interesse 2023 è atteso in crescita tra il +3/+5% anno su anno, mentre più sfidante l’obiettivo di una crescita delle commissioni tra il +4/+5%. Il Cost/Income ratio al 2023 è stimato al 47%, dal 46% del 2022, in linea con le stime degli analisti, mentre il costo del rischio è atteso stabile a 48 punti base con l’utilizzo di overlays fino al 50%, al netto dei quali il costo del rischio industriale è atteso pari a 70-75 punti base a livello di gruppo.

La nuova produzione Consumer 2023 è attesa tra +7/+8 miliardi di euro, contro la stima precedente di Equita SIM a 7,3 miliardi di euro.

Mediobanca: ecco perchè è da comprare secondo Equita SIM

Gli analisti ritengono che il titolo offra una combinazione di ottima remunerazione del capitale, con un dividend yield del 9% e un posizionamento competitivo nei diversi segmenti di attività, con eccellente qualità degli attivi.

Alla luce di queste considerazioni, gli esperti di Equita SIM ribadiscono la raccomandazione "buy" su Mediobanca, con un prezzo obiettivo a 12 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 43% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.