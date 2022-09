Petrolio: chiusura in calo anche ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 82,93 dollari, in ribasso dell'1,8%.

Wall Street: chiusura negativa anche ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi dell'1,7% e dell'1,71%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.220,19 punti, con un ribasso dell'1,79%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: le nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono attese in rialzo da 213mila a 215mila unità.

Il Superindice ad agosto dovrebbe calare dello 0,1% dopo la flessione dello 0,4% precedente.

Risultati trimestrali USA: dopo la chiusura Wall Street si conosceranno i dati degli ultimi tre mesi di Costco Wholesale, con un eps atteso a 4,16 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: il dato preliminare della fiducia dei consumatori a settembre dovrebbe peggiorare da -24,9 a -26 punti.

In Francia la fiducia delle imprese a settembre è atteso in calo da 104 a 102 punti.

Attesa oggi la decisione della Bank of England che dovrebbe alzare i tassi dello 0,5% al 2,25%.

Un'ora dopo l'apertura delle Borse sarà diffuso il bollettino mensile della BCE.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: oggi Mediobanca e Digital Bros diffonderanno i dati dell'esercizio 2021-2022, mentre FullSix, ATON Green Storage, Jonix e Promotica presenteranno i conti del primo semestre dell'anno.