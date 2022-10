Petrolio: chiusura in rally ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 87,91 dollari, con un rialzo del 3,06%.

Wall Street: chiusura contrastata ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones ha mostrato un frazionale rialzo dello 0,01% e l'S&P500 è sceso dello 0,74%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 10.970,9 punti, con un ribasso del 2,04%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: le nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono attese in rialzo da 214mila a 220mila unità.

La seconda lettura del PIL del terzo trimestre è attesa in rialzo del 2% dopo la flessione dello 0,6% precedente.

Il dato preliminare degli ordini di beni durevoli a settembre è visto in rialzo dello 0,5% dopo il calo dello 0,2% precedente, mentre al netto della componente trasporti si stima un incremento dello 0,3% allo 0,5% precedente.

Risultati trimestrali USA: prima dell'apertura di Wall Street sono attesi i conti del terzo trimestre di Shopify e Caterpillar con un eps previsto a 0,09 e a 3,19 dollari, mentre per McDonald's e Mastercard si stima un utile per azione di 2,57 dollari per entrambe.

Merck e Altria Group dovrebbero riportare un eps di 1,67 e di 1,31 dollari.

A mercati chiusi si guarderà alle trimestrali di Apple e di Amazon che dovrebbero riportare un utile per azione di 1,27 e di 0,21 dollari.

A mercati chiusi è attesa la trimestrale di Alphabet che dovrebbe riportare un utile per azione di 1,25 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: focus sulla Germania dove si conoscerà la fiducia dei consumatori ch a novembre dovrebbe migliorare da -42,5 a -41 punti.

In Italia la fiducia dei consumatori a ottobre dovrebbe calare da 94,8 a 94 punti, mentre la fiducia delle imprese è attesa in riduzione da 101,3 a 100 punti.

L'evento clou della seduta sarà l'annuncio della BCE sui tassi di interesse, destinati a salire di 75 punti base.

Da seguire la consueta conferenza stampa della presidente Christine Lagarde.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati trimestrali: attesi per oggi i conti del terzo trimestre di Italgas, Saipem, Campari, Diasorin, Inwit, Mediobanca e STM.

Al test dei conti anche Maire Tecnimont, Elica, BasicNet, SERi Industrial, Franci Umberto Marmi e Unidata.

Assemblee a Piazza Affari: prevista per oggi una riunione assembleare di eVISO per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021-2022.

Asta titoli di Stato: in mattinata saranno offerti i BOT con scadenza a sei mesi per un ammontare pari a 6 miliardi di euro.