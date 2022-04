A Piazza Affari la seduta odierna prosegue senza infamia e senza lode per il Ftse Mib che continua a mantenersi a ridosso della parità, sui valori del close di ieri. Ftse Mib: banche in positivo. Mediobanca allunga il passo Tra i titoli che riescono a fare meglio dell'indice di riferimento troviamo i bancari, che viaggiano però a velocità differente. Dopo essere rimasto più indietro degli altri fino a poco fa, si è risvegliato Mediobanca che, dopo aver guadagnato oltre due punti e mezzo percentuali ieri, allunga il passo anche oggi. Negli ultimi minuti il titolo si presenta a 9,576 euro, con un progresso dell'1,01% e oltre 2,7 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 4 milioni. Mediobanca snobba l'andamento di Spread e BTP Mediobanca non è aiutato più di tanto dalle indicazioni che arrivano dal mercato obbligazionario, anche se le stesse non sembrano pesare sull'andamento degli altri bancari. Lo Spread BTP-Bund sale dell'1,34% a 165,9 punti base e le vendite colpiscono i BTP, con conseguente aumento dei tassi, tanto che il rendimento del decennale sale del 2,47% al 2,571%. Mediobanca: Equita SIM si aspetta una trimestrale solida Mediobanca intanto oggi è stato oggetto di analisi da parte di Equita SIM che ha presentato la sua preview sui conti del terzo trimeste dell'esercizio fiscale in corso. L'istituto di Piazzetta Cuccia riporterà i conti il prossimo 11 maggio e gli analisti si aspettano un trimestre caratterizzato da una buona attività commerciale e conferma di una qualità dell’attivo su livelli eccellenti. Equita SIM vede un trimestre solido da un punto di vista operativo, ma con una minor incidenza di componenti in parte non ricorrenti che avevano caratterizzato il trimestre precedente. Il riferimento è ai 10 milioni dellee commissioni di performance e al contributo significativo di Messier et Associés per 45,8 milioni di euro. Nel Consumer, gli analisti si aspettano una nuova produzione di 1,8 miliardi di euro, sui livelli pre-Covid, mentre nel wealth management una raccolta netta per 1,5 miliardi di euro, in grado di compensare quasi completamente il calo delle masse per l’effetto mercato negativo. Sotto la linea operativa, gli esperti si aspettano un costo del rischio coerente con la guidance 2022, pari a 50 punti base, senza utilizzo di overlays. Inoltre, Equita SIM ricorda che Mediobanca non aveva aggiornato lo scenario macro a dicembre 2021 nei modelli IFRS9, quindi, gli analisti non si aspettano una revisione significativa dei modelli a fine giugno a causa del peggioramento recente delle stime macro. Mediobanca: i numeri attesi nel terzo trimestre Guardando da vicino ai conti attesi nel terzo trimestre, gli analisti vedono ricavi in rialzo del 2% a 677 milioni di euro, a fronte di un utile netto in calo dell'11% a 171 milioni. Il net interest income è stimato in aumento del 2,5% a 360 milioni di euro e l'utile operativo è visto flat a 349 milioni di euro. Mediobanca: Equita SIM rivede le stime prima dei conti In attesa dei dati ufficiali da Mediobanca, gli analisti di Equita SIM hanno effettuato un aggiustamento delle loro stime 2022-2024 per incorporare un approccio meno prudente sugli accantonamenti e sulle commissioni. Complessivamente, le stime di utile netto per il 2022 sono state alzate dell'1% a 882 milioni di euro, con un costo del rischio rivisto da 49 a 47 punti base, mentre sul 2023-204 l'utile è stato aumentato rispettivamente del 2% e dell'1% a 878-889 milioni di euro, con un costo del rischio a 50 punti base nel 2023 e a 52 nel 2024. Mediobanca: rating e target confermati Equita SIM conferma la view positiva su Mediobanca, con una raccomandazione "buy" invariata, alla luce di fondamentali molto solidi, con un CET1 superiore al 15%, e una valutazione attraente. Nessun intervento sul prezzo obiettivo che per via dell'aumento del costo dell'equity resta fermo a 12,8 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 33% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Davide Pantaleo

