In una giornata in cui a Piazza Affari il Ftse Mib si è spinto in avanti, malgrado la scarsità dei volumi per via della festività, tra le blue chips si è messa in evidenza Moncler.

Moncler in maglia rosa sul Ftse Mib

Il titolo ieri è salito di circa mezzo punto percentuale, riprendendo subito la via dei guadagni, dopo la pausa di martedì quando aveva ceduto quasi lo 0,5%, interrompendo quattro rialzi di fila.

Anche oggi Moncler ha guadagnato terreno e ha mostrato non poca vivacità, fermandosi a 46,26 euro, con un rally del 3,05% e quasi 500mila azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a oltre 800mila.

Moncler corre con la buona intonazione del lusso

Moncler oggi si è sintonizzato con la buona impostazione del settore lusso a Piazza Affari, portando avanti così il recupero partito diverse sedute addietro.

Il titolo ha continuato a beneficiare delle positive indicazioni arrivate ieri da Equita SIM che ha ribadito la sua strategia bullish.

Moncler: Equita alza il peso in portafoglio. Ecco perchè

Gli analisti hanno alzato di 30 punti base il peso di Moncler nel portafoglio dopo la debole performance nel mese di maggio.

La mossa è stata decisa anche sulla scia di recenti elementi di supporto sul settore, relativamente al mercato statunitense, con commenti positivi sui consumi di fascia alta da retailers americani come Nordstrom, Macy’s, Saks.

Un altro elemento di supporto è rappresentato dalla gestione della pandemia in Cina, con progressiva riapertura dal 1° giugno di Shanghai e Pechino.

Secondo Equita SIM, Moncler offre un’attraente combinazione di qualità del business, pricing power, momentum sugli utili e solidi drivers di crescita, con riferimento allo sviluppo di Stone Island e al continuo ampliamento dell’offerta e della rete per Moncler.

Moncler: gli analisti dicono buy

Gli analisti evidenziano che il titolo tratta a 20 volte il multiplo prezzo-utili 2023, vicino ai minimi storici degli ultimi 5 anni, ricordando il range pari a 18-40 volte.

Per questi motivi Equita SIM mantiene una view bullish sul titolo e ribadisce la raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 67 euro, valore che implica un potenziale di upside di circa il 45% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.