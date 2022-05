Il Ftse Mib cala dopo 4 rialzi di fila: gli analisti mettono in guardia nel breve, ma la view di fondo non cambia. Un titolo da comprare sui fondamentali.

Consigli per gli acquisti, PUBBLICATO: 4 ore fa

La seduta odierna prosegue nel segno della debolezza per le Borse europee che viaggiano tutte in calo in attesa di nuovo spunti da Wall Street.

Ftse Mib in calo dopo quattro rialzi di fila

Ieri la piazza azionaria americana è rimasta chiusa per festività, ma questo non ha impedito ai listini del Vecchio Continente di terminare gli scambi in calo.

Ftse Mib: a cosa guardare questa settimana

Come spiegato dagli analisti di Equita SIM, in avvio di ottava le principali borse internazionali sono state sostenute dal newsflow dalla Cina, dove il Governo starebbe studiando un nuovo piano di stimoli e un allentamento delle restrizioni grazie al calo dei casi Covid.

Questa settimana sul fronte macro verranno pubblicati i dati relativi ai PMI in Cina, oltre all’ISM Europeo e USA, segnalando che negli Stati Uniti l’attenzione principale sarà tuttavia sui dati del mercato del lavoro, che verranno pubblicati venerdì.

Ftse Mib: Equita costruttiva, ma quadro fragile nel breve

Gli analisti della SIM milanese ribadiscono la loro view costruttiva sull’equity.

Gli esperti ritengono infatti che le banche centrali non vogliano innescare una recessione, e che quindi sono pronte ad intervenire nuovamente per contenere l’aumento dei tassi nel caso in cui la situazione lo richiedesse.

Equita SIM però riconosce che nel breve i mercati restano fragili e il quadro macro altamente incerto a causa del conflitto.

Per questi motivi gli analisti continuano a concentrarsi su società solide e con forte pricing power, limitando le scommesse su titoli molto ciclici o di bassa qualità.

Moncler: un titolo da comprare sui fondamentali

Sulla base dell'analisi fondamentale, gli analisti di Equita SIM raccomandano l'acquisto di Moncler che anche oggi si spinge in avanti e sale per la quinta seduta consecutiva.

Dopo aver chiuso la giornata di ieri con un rally di oltre quattro punto percentuale, il titolo guadagna ancora terreno, muovendosi in controtendenza rispetto al Ftse Mib, con un vantaggio di circa mezzo punto percentuale.

Equita SIM evidenzia che Moncler ha riportato un fatturato nel primo trimestre sopra le attese, a 590 milioni di euro rispetto ai 568 milioni prevista, con una sorpresa equamente spiegata dai marchi Moncler e Stone Island soprattutto grazie alla componente retail.

Il capital market day di Moncler ha inoltre offerto un’interessante e dettagliata rassegna dei driver strategici del gruppo per il periodo 2022-24.

In particolare, la traiettoria di crescita del marchio Moncler è in linea con le attese e farà leva su un target di consumatori più ampio, un’accelerazione nel digitale, un ulteriore sviluppo della rete per nuove aperture ed ampliamenti.

Con riferimento a Stone Island, la transizione verso un modello più Direct-To- Consumer è in anticipo di qualche trimestre rispetto alle attese di Equita SIM.

Giappone e Regno Unito saranno internalizzati nel terzo trimestre di quest'anno, contro rispettivamente 2023 e 2024 nelle stime della SIM milanese, seguiti dall’APAC nel 2024, non ancora nel modello di Equita.

Sul 2022, il management di Moncler si conferma fiducioso sulla crescita del fatturato, stimando un rialzo del +20-25%, se i lockdown in Cina si risolvono prima dell’estate.

Aprile presenterà un trend simile al primo trimestre, nonostante il pieno impatto dei lockdown. Fiducia confermata sul raggiungimento di EBIT margin di consensus al 30%.

Dopo un calo del 33% da inizio anno, Moncler tratta a 19,5 volte il multiplo prezzo-utili 2023, rispetto alle 27,7 volte di media a 5 anni.

Da segnalare inoltre le valutazioni interessanti, data la qualità del business e le prospettive di crescita.

Per questi motivi gli analisti di Equita SIM hanno ribadito la loro view positiva su Moncler, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 67 euro.