Manca ormai solo un altro trimestre alla chiusura del 2022 che si sta confermando un anno difficile per i mercati azionari.

Ftse Mib: netto calo da inizio 2022. Moncler perde ancora di più

Anche Piazza Affari non si sottrae alla negatività che sta dominando la scena da metà circa metà febbraio scorso, basti pensare che il Ftse Mib ad oggi mostra una flessione di circa il 25% rispetto alla fine del 2021.

Non mancano le blue chip che da inizio anno stanno performando meglio dell'indice di riferimento, mentre tra quelle che invece mostrano più debolezza relativa troviamo anche Moncler.

Il titolo da inizio 2022 evidenzia un bilancio negativo di circa il 34%, malgrado le indicazioni positive di diversi analisti.

Moncler: le attese di Equita SIM sul fatturato del 3° trimestre

Tra questi troviamo anche quelli di Equita SIM che continuano a puntare senza indugio su Moncler.

Gli esperti in questi giorni hanno già rivolto la loro attenzione alla nuova stagione delle trimestrali che a Piazza Affari partirà nelle prossime settimane.

Moncler, in particolare, alzerà il velo sui dati relativi al fatturato el terzo trimestre il prossimo 26 ottobre.

Equita SIM stima una lettura pari a 616 milioni di euro, di cui 508 milioni di euro per il marchio Moncler, con retail pari a 330 milioni e wholesale a 178 milioni.

Nel retail in particolare, gli esperti stimano un rialzo di circa il 13% anno su anno, ovvero +30% sul pre-covid dal +21% del secondo trimestre, sostenuto da un’accelerazione dell’Europa, trainata dal turismo ma anche dalla forte domanda locale, e da un miglioramento in Cina, se pur ancora in parte impattata dalle restrizioni.

Al contrario, nel wholesale gli analisti stimano una crescita del 3% su base annua, ovvero +6% sul pre-covid da +56% del secondo trimestre.

Il rallentamento è spiegato dalle anomale tempistiche di consegna del secondo trimestre, dalla chiusura temporanea di Heinan in Cina e dalla conversione di alcuni etailers a econcessions.

Dei 616 milioni di euro dei ricavi, Equita SIM stima 107 milioni di euro per il marchio Stone Island, in rialo del 7% su base annua, ma in rallentamento rispetto al secondo trimestre, data la maggiore stagionalità del wholesale, che risente del passaggio a distribuzione diretta in Korea, Giappone e Regno Unito.

Moncler: attesa un'ulteriore accelerazione nel 4° trimestre

Queste attese sono perfettamente compatibili con le stime di Equita SIM e di consensus per il 2022, tenendo conto per Stone Island, della maggiore stagionalità del retail nel quarto trimestre, che beneficerà della distribuzione diretta su Korea/Uk/Giappone.

Per Moncler, invece, da tenere conto della prospettiva di accelerazione nel quarto trimestre, come anticipato dalle dichiarazioni ottimistiche dell'AD Ruffini sulla partenza della stagione, supportato da maggiore stagionalità del consumo domestico e dalle numerose iniziative appena partite celebrare i 70 anni del marchio.

In attesa dei dati ufficiali del gruppo, gli analisti di Equita SIM hanno apportato un leggero aggiustamento alle stime 2022-2024, con un rialzo dell'1% per le previsioni sul fatturato, mentre quelle sull'utile restano invariate.

Moncler tra i preferiti di Equita SIM: ecco i motivi

Moncler rimane uno dei titoli preferiti di Equita SIM nel settore lusso, grazie alla qualità del business, alle prospettive di crescita trainate da fattori specifici e quindi meno legati al contesto di settore, e infine alle valutazioni interessanti.

Confermata la view bullish su Moncler che per la SIM milanese merita una raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 60,5 euro, valore che offre un potenziale di upside di oltre il 40% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.