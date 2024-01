Ftse Mib: strategie suggerite ora. Intesa e Unicredit buy?

Il Ftse Mib è entrato in una fase di congestione e l’aspetto positivo è che ci sono dei paletti su cui poter fissare l’operatività. La view di Gerardo Murano.

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Gerardo Murano, consulente finanziario indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su diverse blue chip.

Il Ftse Mib ha testato l’area dei 30.00 che per il momento ha contenuto la spinta ribassista. Quali le attese nel breve?

Siamo entrati in una fase di congestione, con il Ftse Mib che ha testato quelli che sono i principali livelli di supporto, con un movimento che sembrava essere caratterizzato da un andamento neutro-negativo da cui è partito un rimbalzo.

Quest’ultimo è stato trainato dal settore bancario, cui il nostro indice è particolarmente sensibile, e lo spunto è partito dalle dichiarazioni della Lagarde sul rinvio del primo taglio dei tassi che in tanti stimavanao per aprile.

Ftse Mib: le strategie da seguire nel breve

Il numero uno della BCE ha chiarito che non arriverà prima dell’estate e questo significa un po’ di margine di interesse in più da recuperare per le banche.

Al momento siamo quindi in questa fase di neutralità per il Ftse Mib e quello che abbiamo di positivo in termini di trading è rappresentato da due paletti su cui poter fissare l’operatività.

Una prosecuzione del movimento ribassista, con il Ftse Mib al di sotto dei 29.800 punti sancirebbe questa fase di congestione neutro-negativa, favorendo un alleggerimento delle posizioni in essere.

Per ulteriori ingressi long, che si preannunciano piuttosto complessi, conviene attendere il superamento dei 30.700 punti di Ftse Mib.

Per chi ha i titoli già in portafoglio, con un obiettivo non di brevissimo periodo, conviene continuare a tenere le posizioni in essere, senza alleggerirle.

Chi ha un’ottica di brevissimo periodo farà bene ad attendere che si esca da questa congestione, perché in fase laterale il trading diventa una cosa complessa.

Almeno per il momento non mi aspetto grandi allunghi per il Ftse Mib.

L’analisi di Unicredit e Intesa Sanpaolo

Come valuta l’attuale impostazione di Unicredit e Intesa Sanpaolo e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Unicredit è trascinato oltre che dalla BCE, anche dalle dichiarazioni dell’AD Orcel, e sta trainando con forza il comparto bancario.

Il titolo ha aggiornato i massimi degli ultimi 5 anni, un risultato importante che vede ora un target in area 30 euro, interessante senza dubbio per chi ha Unicredit in portafoglio.

I segnali di acquisto sono già partiti la scorsa settimana, per cui ora è rischioso entrare, anche in ragione del fatto che non ci sono segnali di stop da indicare.

Discorso simile per Intesa Sanpaolo che però ha potenzialmente più margine di rialzo.

Il titolo è giunto al test dei 2,8 euro e ora ha spazio per salire fino ai 3 euro, utile per chi ha già Intesa Sanpaolo in portafoglio.

Per chi è invece fuori dal titolo e volesse provare operazioni short, l’ingresso sarebbe al superamento al ribasso dei 2,72 euro.

STM e Telecom Italia sotto la lente

STM ieri ha brillato sul Ftse Mib, mentre è sceso in controtendenza Telecom Italia. Qual è la sua view su questi due titoli?

Nel caso di STM abbiamo assistito a uno storno importante che ha reso le quotazioni più appetibili.

Ora il titolo è entrato in un’area di congestione che vede la soglia dei 41 euro come un livello di resistenza importante.

Nuovi ingressi, che non siano stati effettuati sulla debolezza, sarebbero da condizionare al superamento dei 41 euro, per attendere un ulteriore segnale di forza che non sia necessariamente di brevissimo periodo.

Per Telecom Italia si tratta del classico caso di buy on rumors e sell on news, quindi nel momento in cui è stato definito il valore della cessione della rete al fondo KKR è venuto meno l’appeal speculativo.

Per ciò che riguarda le quotazioni, sappiamo che da un po’ di mesi si muovono tra 0,124 e 0,34 euro e al momento lo scenario più probabile è che rimangano in questo intervallo di riferimento.

L’operazione più interessante potrebbe essere quella di attendere un ritorno in area 0,24 euro, dove provare a cogliere un eventuale rimbalzo, avendo l’accortezza di fissare uno stop loss stretto.