La nuova settimana è partita con il piede decisamente sbagliato per Nexi che finisce nel mirino dei ribassisti, con un bilancio alquanto pesante.

Nexi sotto pressione dopo 3 sedute in forte rialzo

Il titolo non più tardi di venerdì scorso ha chiuso con un rally di oltre il 5,5%, vivendo la terza seduta di fila in rialzo, con un progresso di oltre il 10% in sole 3 sessioni.

Quest'oggi Nexi ha aperto gli scambi appena sotto la parità e ha iniziato a perdere terreno, presentandosi negli ultimi minuti a 7,802 euro, con un crollo del 3,73% e oltre 1,2 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3,3 milioni.

Nexi compra il merchant book del gruppo PBZ

Nexi è finito sotto la lente dopo che, confermando le indiscrezioni riportate da Bloomberg il 9 Giugno, venerdì il gruppo ha confermato un accordo con Privredna banka Zagreb (PBZ Bank) e PBZ Card, controllate da Intesa Sanpaolo, per l’acquisizione delle attività di merchant acquiring di PBZ Card nel mercato croato.

Il ramo d’azienda merchant acquiring di PBZ Card è leader nel mercato croato con circa 13 mila esercenti che, nei 12 mesi da marzo 2021 a marzo 2022, hanno generato un volume di transazioni complessivo di circa 5 miliardi di euro.

Il corrispettivo pagato è pari a 180 milioni di euro, con un multiplo enterprise value/EBITDA implicito al 2022 pari a circa 10,5 volte ed è accrescitivo dell'utile per azione nell'ordine di circa l'1% a livello di gruppo.

L’accordo prevede anche una partnership commerciale di lunga durata tra Nexi, PBZ Card e PBZ Bank nell’ambito dell’attività di marketing e distribuzione di prodotti Nexi nel mercato croato.

Nexi sotto la lente di Equita SIM

Equita SIM evidenzia che l'operazione rafforza da un lato la partnership con Intesa Sanpaolo e dall’altro il posizionamento competitivo di Nexi in Croazia, dove la società era già presente tramite la divisione Mercury processing di Nets.

Non cambia intanto la view della SIM milanese che su Nexi mantiene una view bullish, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 16 euro, valore che implica un potenziale di upside di quasi il 105% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Nexi: rumor su restrizioni "buy now pay later" nel Regno Unito

Intanto, a mettere sotto pressione Nexi a Piazza Affari sono alcune indiscrezioni di stampa riportate in particolare dal Financial Times, secondo cui il governo inglese ha intenzione di rivedere e rafforzare le regole relative al "buy now pay later".

Tra le varie proposte allo studio ci sarebbe anche quella di controllare la capacità di credito del cliente.

La notizia di possibili restrizioni sul buy now pay later nel Regno Unito pesa in qualche modo su Nexi, visto che potrebbero esserci dei risvolti negativi per RatePay, società del gruppo Nexi.