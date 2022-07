Un titolo da non perdere, PUBBLICATO: 43 minuti fa

A Piazza Affari la seduta odierna prosegue all'insegna di una grande euforia per Nexi che sta facendo il pieno di acquisti, conquistando la prima posizione nel paniere delle blue chips.

Nexi sbanca il Ftse Mib: pieno di acquisti con volumi vivaci

Il titolo, reduce da tre sessioni consecutive in calo, dopo aver chiuso quella di ieri con un ribasso di oltre due punti percentuali, oggi ha imboccato da subito la via dei guadagni, allungando progressivamente il passo.

Negli ultimi minuti Nexi si presenta a 8,744 euro, con un rally del 7,84% alimentato da volumi di scambio vivaci, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 2 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,9 milioni.

Nexi al top dal 9 maggio sulla scia della trimetrale di Visa

Nel corso della mattinata Nexi è arrivato a toccare un massimo intraday a 8,81 euro, livello di prezzo che non si vedeva dal 9 maggio scorso.

A far schizzare in alto il titolo, che mostra una evidente sovraperformance rispetto al Ftse Mib, sulla scia dei conti del terzo trimestre dell'esercizio fiscale in corso diffusi ieri da Visa dopo la chiusura di Wall Street.

La famosa società di carte di credito ha chiuso il periodo in esame con ricavi netti pari a 7,3 miliardi di dollari, in salita del 19% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno.

In crescita anche l'utile netto che si è attestato a 3,4 miliardi di dollari, segnando un incremento del 32%, mentre il volume delle transazioni è salito del 12% anno su anno.

Nexi al test dei conti venerdì. Le attese di Equita SIM

Le positive indicazioni arrivate da Visa fanno ben sperare anche per i conti del secondo trimestre di Nexi che saranno diffusi venerdì prossimo.

Gli analisti di Equita SIM si aspettano vendite in rialzo del 9% a 797 milioni su base annua e un Ebitda adjusted di 384 milioni di euro, con un incremento del 17%.

I costi dovrebbero beneficiare dalle sinergie da fusione che dovrebbero portare ad una dinamica sostenuta per l’Ebitda, con un margine in crescita di circa 300 punti base anno su anno ed una crescita poco sopra la parte alta del range indicato per il 2022, fra +13% e +16%.

Nexi: Equita taglia il target, ma upside è da favola

In attesa dei dati ufficiali in arrivo il 29 luglio, gli analisti di Equita SIM mantengono una view bullish su Nexi, ribadendo la raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo rivisto verso il basso da 16 a 14 euro, valore che implica un potenziale di upside di quasi il 61% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Nexi: anche Banca Akros e Kepler Cheuvreux rivedono il fair value

Si sono mossi nella stessa direzione i colleghi di Banca Akros che nei giorni scorsi hanno reiterato il rating "buy", con un target price tagliato da 16 a 13,5 euro.

Gli analisti hanno spiegato tale mossa alla luce della loro ipotesi secondo cui tutte le sinergie derivanti dai merger Sia-Nets saranno reinvestite nella crescita del business e nell'innovazione.

A tagliare il fair value di Nexi è stato anche Kepler Cheuvreux, con una sforbiciata da 17 a 14 euro, a fronte di una raccomandazione "buy" invariata.

Il broker ha tagliato del 4% le stime di eps 2022 per riflettere le sfide di breve termine, ma evidenzia che i trend di lungo periodo sono di sostegno, con un graduale passaggio dal contante al digitale.