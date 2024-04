Chiusura contrastata oggi per le Borse europee che non sono riuscite a muoversi tutte nella stessa direzione di marcia.

Il Dax e il Ftse100 sono saliti rispettivamente dello 0,19% e dello 0,48%, mentre il Cac40 ha chiuso in frazionale calo dello 0,02%.

E’ rimasta leggermente indietro Piazza Affari, dove il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni a 34.454 punti, con un lieve ribasso dello 0,08%, dopo aver segnato nell’intraday un massimo a 34.583 e un minimo a 34.420 punti.

La seduta odierna non ha offerto spunti di rilievo per il Ftse Mib che ha tentato di riportarsi al di sopra di area 34.500, fallendo però nel suo intento.

Ftse Mib cauto in attesa di nuovi spunti direzionali

Solo con il superamento confermato di tale soglia si potrà assistere a uno sviluppo positivo del Ftse Mib verso i 34.800 punti, con successivi allunghi in direzione dei 34.900/35.000 punti.

La rottura anche di quest’ultima barriera aprirà le porte a una salita più corposa verso i 35.500 punti.

Al ribasso, occhio in primis alla tenuta dei 34.300/34.200 punti, sotto cui sarà inevitabile un test di area 34.000.

Il cedimento di questa soglia aprirà le porte a un ripiegamento più marcato verso i 33.800 e i 33.500 punti, con proiezioni successive a 33.200 e a 33.000 punti.

L’attenzione ora è rivolta ai dati sul lavoro USA in arrivo domani, visto che eventuali sorprese, in positivo o in negativo, potrebbero favorire movimenti del Ftse Mib in una direzione o nell’altra.

I market movers negli Stati Uniti

Per l’ultima seduta della settimana, sul fronte macro USA si segnala il cruciale report sul mercato del lavoro.

Con riferimento al mese di marzo è atteso un tasso di disoccupazione al 3,9%, invariato rispetto a febbraio, mentre i non farm pay-rolls, ossia il numero di nuovi occupati nel settore non agricolo è previsto in calo da 275mila a 205mila unità.

I dati macro e gli eventi in Europa

Nel Vecchio Continente si conosceranno le vendite al dettaglio che dovrebbero salire dello 0,3% a febbraio dopo il rialzo dello 0,1% precedente.

In Germania saranno resi noti i prezzi import che a febbraio sono attesi in rialzo dello 0,1% dopo la lettura sulla parità di gennaio.

Gli ordini all’industria a febbraio sono visti in positivo dell’1% dopo il crollo dell’11,3% precedente.

In Francia sarà diffuso il dato relativo alla produzione industriale che a febbraio dovrebbe mostrare una variazione positiva dello 0,6% dopo il calo dell’1,1% precedente.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari da seguire NVP che presenterà i dati relativi ai ricavi dell’esercizio 2023.

In agenda le assemblee di Generalfinance, Porto Aviation Group e Reti per l’approvazione dei dati di bilancio dell’esercizio 2023.