Ftse Mib: i titoli da seguire. Occhio ai dati sul lavoro USA

Petrolio: chiusura positiva anche ieri per le quotazioni dell’oro nero che si sono fermate a 86,57 dollari, in rialzo dell’1,31%.

Wall Street: chiusura negativa ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l’S&P500 sono scesi dell’1,35% e dell’1,23, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 16.049,08 punti, in calo dell’1,4%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: si segnala il cruciale report sul mercato del lavoro. Con riferimento al mese di marzo è atteso un tasso di disoccupazione al 3,9%, invariato rispetto a febbraio, mentre i non farm pay-rolls, ossia il numero di nuovi occupati nel settore non agricolo è previsto in calo da 275mila a 205mila unità.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: si conosceranno le vendite al dettaglio che dovrebbero salire dello 0,3% a febbraio dopo il rialzo dello 0,1% precedente.

In Germania saranno resi noti i prezzi import che a febbraio sono attesi in rialzo dello 0,1% dopo la lettura sulla parità di gennaio.

Gli ordini all’industria a febbraio sono visti in positivo dell’1% dopo il crollo dell’11,3% precedente.

In Francia sarà diffuso il dato relativo alla produzione industriale che a febbraio dovrebbe mostrare una variazione positiva dello 0,6% dopo il calo dell’1,1% precedente.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: da seguire NVP che presenterà i dati relativi ai ricavi dell’esercizio 2023.

Assemblee a Piazza Affari: in agenda le riunioni assembleari di Generalfinance, Porto Aviation Group e Reti per l’approvazione dei dati di bilancio dell’esercizio 2023.