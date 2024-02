Ftse Mib: occhio al forte ipercomprato. Meglio uscire?

Il Ftse Mib raggiunge nuovi top di periodo e il suo rialzo non sembra conoscere sosta: per quanto ancora?

Sale a tre il numero di sedute consecutive positive per le Borse europee, che hanno guadagnato terreno anche venerdì scorso.

Il Ftse Mib e il Dax sono saliti a braccetto, chiudendo entrambi in rialzo dello 0,28%, mentre il Cac ha mostrato più grinta, portando a casa un progresso dello 0,7%.

Ancora più vivace Piazza Affari, dove il Ftse Mib ha terminato gli scambi a 32.700 punti, con un vantaggio dell’1,07%, dopo aver segnato nell’intraday un massimo a 32.707 e un minimo a 32.420 punti.

Molto positivo il bilancio settimanale, visto che l’indice delle blue chip nelle ultime cinque sedute ha messo a segno un rally del 3,05%.

In avvio di ottava il Ftse Mib è rimasto un po’ alla finestra, per poi allungare il passo poco sopra i 32.000 punti, con successivo allungo in direzione dei 32.500 punti prima e in seguito fino all’area dei 32.700.

Ftse Mib: occhio al forte ipercomprato

Il Ftse Mib ha aggiornato i massimi di periodo e ha chiuso l’ottava sui top, lasciando la porta aperta a ulteriori allunghi nel breve.

Conferme in tal senso si avranno con una rottura decisa di area 32.700/32.800, preludio ad un test di area 33.000, raggiunta la quale si dovrebbe assistere a una frenata prima di ulteriori allunghi.

In caso di forza, oltre i 33.000 punti il Ftse Mib potrà spingersi ancora in avanti verso i 33.500 punti prima e in seguito in direzione dei 34.000 punti, il raggiungimento dei quali però appare prematuro nell’immediato.

Se il Ftse Mib non riuscirà ad andare oltre area 33.000, sarà probabile una correzione fisiologica che servirà a scaricare un po’ l’ipercomprato di breve.

Un primo supporto da monitorare è in area 32.500, sotto cui si guarderà ai 32.300 e ai 32.000 punti, il cedimento dei quali aprirà le porte a una flessione più marcata in direzione dei 31.800 e dei 31.500 punti, senza escludere approfondimenti fino ad area 31.000.

I market movers negli Stati Uniti

Per la prima seduta della prossima settimana, sul fronte macro USA si segnala solo il dato relativo alle vendite di nuove case che a gennaio dovrebbero salire da 664mila a 670mila unità.

Sul versante societario, da seguire dopo la chiusura di Wall Street i conti del quarto trimestre 2023-2024 di Zoom Video Communications, da cui ci si attende un utile per azione di 1,15 dollari.

I dati macro e gli eventi in Europa

In Europa non sono previsti aggiornamenti macro di rilievo e sarà da seguire in Germania l’asta dei titoli di Stato con scadenza luglio 2024 e gennaio 2025, per ujn ammontare massimo di 2 miliardi di euro per il primo titolo e di 3 miliardi per il secondo.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari sotto la lente Omer che presenterà i risultati preliminari dell’esercizio 2023.

Lunedì prende il via il collocamento della terza tranche del BTP Valore, con scadenza marzo 2030, segnalando che l’offerta al pubblico terminerà l’1 marzo, salvo chiusura anticipata.