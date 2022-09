Petrolio: chiusura in rialzo venerdì scorso per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 86,91 dollari, con un progresso dello 0,43%.

In giornata è previsto il meeting dell'Opec+ che deciderà sui livelli di produzione.

Wall Street: chiusura negativa venerdì scorso per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi entrambi dell'1,07%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.630,86 punti, in flessione dell'1,31%.

Per oggi si segnala la chiusura della Borsa americana per la festività del Labor Day.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: oggi non saranno diffusi dati macro e societari negli Stati Uniti.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: è atteso l'indice Sentix che a settembre dovrebbe peggiorare da -25,2 a -27,5 punti.

L'indice PMI composito di agosto è atteso in calo a 49,9 a 49,2 punti e l'indice PMI servizi da 51,2 a 50,2 punti.

Per le vendite al dettaglio di luglio le stime parlano di una variazione positiva dello 0,4% dopo il calo dell'1,2% precedente.

In Germania l'indice PMI servizi ad agosto è visto a 48,2 punti e lo stesso dato in Francia è atteso a 51 punti.

In Italia l'indice PMi servizi ad agosto dovrebbe calare leggermente da 48,4 a 48,2 punti.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: da seguire Aeroporto di Bologna, Enertronica Santerno, Pharmanutra e e Valsoia che diffonderanno i conti del primo semestre.

Titoli oil: oggi a ENI, Saipem e Tenaris in vista del meeting dell'Opec che potrebbe far muovere i prezzi del petrolio in una direzione o nell'altra.