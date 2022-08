Di seguito riportiamo l'intervista realizzata ad Antonello Marceddu, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sui principali indici azionari, con una particolare attenzione rivolta a Piazza Affari.

Il Ftse Mib sta provando a risalire dopo essere sceso a lambire la soglia dei 22.000 punti. Quali le attese nel breve?

Il Ftse Mib ha colmato il gap dl 10-11 agosto che avevo segnalato nell'ultima intervista, ma tra il close di venerdì scorso e l'open di lunedì, ha lasciato aperta un'altra bella finestra, tra i 22.530 e i 22.350 punti.

La seduta di martedì scorso sembra aver disegnato un engulfing bullish e questo potrebbe dare la sensazione che il gap citato prima possa essere colmato.

Anche se ciò dovesse accadere, non mi aspetto grandi sconvolgimenti per il Ftse Mib che a mio avviso potrebbe ancora muoversi in laterale tra i 22.000 e i 23.000 punti.

Non mi sembra ci sia ancora una grande intenzione di superare uno di questi due livelli, ma ricordiamo che sotto i 22.000 punti c'è ancora un gap da chiudere, lasciato aperto tra il 28 e il 29 luglio.

Compra, vendi e conserva crypto in maniera regolamentata e sicura. Investi in crypto attraverso ETP: Bitcoin, Ethereum & co. sono custoditi in cold wallet da istituti regolamentati e tenuti al sicuro dalla banca depositaria.

Con investimenti o piani di risparmio a partire da 1 €, puoi immergerti nella famiglia Bitcoin, Ethereum e Solana e molte altre criptovalute.

Con la promozione Scalable tutti i nuovi clienti che apriranno un conto, riceveranno gratuitamente un’azione o un Etf sostenibile.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Fino a quando l'indice si manterrà sopra area 22.000, potrà muoversi in laterale con molta tranquillità.

L'indicatore di rapporto di volatilità è salito la scorsa settimana, toccando quota 0,5 andando da 0 a 1 e ora si è di nuovo proiettato verso il ribasso, avvicinandosi a 0,2.

Forse in questo frangente il mercato potrà beneficiare ancora di una certa tranquillità che dovrebbe tradursi appunto in un movimento laterale senza grandi scossoni per il Ftse Mib.

L'euro-dollaro è sceso a segnare nuovi minimi di periodo sotto la parità. C'è il rischio di ulteriori ribassi?

L'euro-dollaro ha sfondato il minimi relativo del 14 luglio e in avvio di settimana ha recuperato dopo essere sceso ancora.

Il cross potrebbe essere ancora affossato fino ad arrivare al minimo assoluto segnato nel 2000 dal future sull'euro-dollaro in area 0,834/0,8345.

Siamo sempre in un orizzonte ribassista e personalmente non ho voluto credere alla violazione della parità, evento che mi ha colto di sorpresa anche sul fronte dell'operatività.

Ora dobbiamo necessariamente rimanere sul chi va là e aspettarci un'ulteriore riduzione delle quotazioni del cross.

Guardando all'open interest, segnalo una stranezza: alla prossima scadenza per il future, il 9 settembre, in teoria l'euro-dollaro è visto leggermente al rialzo, visto che le put vendute sono superiori alle call.

Il cross quindi dovrebbe essere un po' più positivo rispetto allo scenario attuale, ma nel brevissimo l'idea è che la discesa non sia ancora finita.

Il prossimo target al ribasso è a quota 0,92 e poi a 0,9 e sembra che nessuno per ora abbia interesse a far risalire l'euro-dollaro.

L'oro viaggia intorno all'area dei 1.950 dollari. Cosa può dirci di questo asset?

Analizzando un po' di dinamica grafica, per l'oro segnaliamo una engulfing bullish disegnata nelle ultime sedute.

Nella giornata di lunedì però il gold ha scalfito la media mobile a 20 periodi senza superarla, rimanendo in trading range rispetto all'apertura settimana.

L'impostazione dell'oro resta quindi lateral-ribassista, con il rischio di una discesa sui minimi di lunedì prima e poi verso quelli del trading range vissuto dopo la recente ripartenza al ribasso.

Un primo livello da monitorare è a 1.713 dollari, sotto cui l'attenzione andrà spostata sull'importante bottom dei 1.680 dollari.