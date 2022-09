Petrolio: chiusura in rialzo anche ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 85,62 dollari, in progresso dello 0,6%.

Wall Street: chiusura positiva ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti dello 0,64% e dello 0,69%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.535,02 punti, con un progresso dello 0,76%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: oltre all'indice settimanale Redbook relativo alle vendite al dettaglio nelle maggiori catene statunitensi, oggi saranno resi noti i nuovi cantieri edili che ad agosto dovrebbero calare da 1,446 a 1,433 milioni di unità, mentre le licenze di costruzione sono attese in contrazione da 1,685 a 1,615 milioni di unità.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: si guarderà alla Germania dove saranno diffusi i prezzi alla produzione che ad agosto dovrebbero salire dello 0,6% rispetto al 5,3% precedente.

Da segnalare a mercati chiusi un discorso di Christine Lagarde, presidente della BCE.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: da seguire Met.xtra Group, OVS, Comal, Defence Tech Holding, Digital360, FOS, G Rent, Lindbergh e SIF Italia che diffonderanno i conti del primo semestre.

Banca Carige: da oggi le azioni ordinarie e di risparmio della banca sono delistate da Piazza Affari.