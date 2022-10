Di seguito riportiamo l'intervista realizzata ad Antonello Marceddu, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sui principali indici azionari, con una particolare attenzione rivolta a Piazza Affari.

Il Ftse Mib si sta dirigendo nuovamente verso i minimi dell'anno aggiornati di recente. Quali le attese per le prossime sedute?

In teoria il Ftse Mib ha chiuso il gap già segnalato nell'ultima intervista, aperto tra il 3 e il 4 ottobre.

Dico in teoria perchè l'indice avrebbe lasciato un piccolo spiraglio ancora aperto di quel gap, ribadendo il concetto che per me la chiusura è fatta con il body e non con le shadow conseguenti della candela.

Tra il 6 e il 7 ottobre il Ftse Mib ha lasciato un piccolo "buco" di poco più di 100 punti e ora sarà da verificare se questo sortirà un qualche effetto positivo per un lieve rialzo.

I minimi del 29 settembre a 20.183 punti potrebbero fungere da supporto, ma l'avvicinamento di tale soglia farebbe anche un po' paura.

In qualche modo il Ftse Mib potrebbe trovare spunti per un rimbalzo proprio si minimi dell'anno, ma è ancora presto per dirlo.

Investire non deve essere così difficile. Scopri i piani di risparmio di Scalable Capital.

➔ Attiva piani di risparmio in azioni e in più di 1700 ETF, su cui non pagherai mai commissioni. Puoi anche scegliere di attivare piani di risparmio in crypto.

➔ Scegli il tuo piano di risparmio, l'intervallo d'investimento e la data di esecuzione. Piano di risparmio creato in pochi click!

Con la promozione Scalable tutti i nuovi clienti che apriranno un conto, riceveranno gratuitamente un’azione o un Etf sostenibile.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Il mio indicatore di volatilità, a differenza delle sedute in cui si è creato il gap di cui parlavo prima, non mostra particolari indicazioni nè al rialzo nè al ribasso.

La mia idea è che il Ftse Mib andrà a rivedere i minimi a 20.183 punti, anche perchè la dinamica ribassista è innegabile.

Raggiunto il bottom dell'anno non sarà da escludere una reazione dell'indice che potrebbe trovare spunti per risalire, come già accaduto in passato in situazioni simili.

Al momento però manca una dinamica che lasci pensare a uno sviluppo di questo tipo, motivo per cui la ma view resta lateral-ribassista.

In sintesi, nel breve mi aspetto per il Ftse Mib un nuovo test dei minimi a 20.183 punti, con possibili approdi poco sotto in area 20.000.

L'eventuale cedimento di questo livello aprirà le porte a una flessione più ampia verso quota 19.500 punti.

Cosa può dirci in merito al recente andamento dell'euro-dollaro e quali possibili scenari nel breve?

Quella di ieri è stata una seduta interlocutoria per l'euro-dollaro e la stessa potrebbe essere di auspicio per una ripresa dei corsi.

Se quota 0,97 dovesse dimostrarsi un valido livello di supporto, può essere che il cross provi a "girarsi" in qualche modo.

In tal caso avremo un primo target in salita a 0,98, oltre cui ci sarà spazio per un tentativo di allungo verso la parità.

Diverso lo scenario che si materializzerà con il cedimento di quota 0,97, evento che aprirà le porte a un test di area 0,96, prima di un ritorno sui recenti minimi visti nella seduta del 28 settembre a 0,9535.

Il petrolio continua a ritracciare dopo la forte spinta al rialzo favorita dall'ultima mossa dell'Opec+. Cosa aspettarsi ora?

I volumi del petrolio nelle prime due sedute della settimana si sono posizionati al di sotto della media a 30 periodi.

Un po' di spinta verso il basso ci potrebbe anche stare, ma non vedo una grande presenza di venditori sul mercato.

Il movimento in atto potrebbe anche essere letto come un pull-back prima di un ritorno verso l'alto al superamento dei recenti top di periodo in area 93,3 dollari.

C'è da dire però che il ritracciamento non è ancora ben costruito e quindi potrebbe anche proseguire nel breve.

In tal caso l'oro nero potrà scendere verso 84,8 e 84 dollari prima e poi fino a 82,7/82 dollari, raggiunti i quali bisognerà capire se i corsi potranno scendere ancora.