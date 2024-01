Ftse Mib: ribassisti in azione. E’ solo l’inizio?

Dopo la chiusura contrastata di ieri, le Borse europee hanno imboccato nuovamente tutte la stessa direzione di marcia oggi, chiudendo gli scambi in rosso.

Si è difeso meglio degli altri il Ftse100, che ha ceduto lo 0,51%, mentre il Dax e il Cac40 sono scesi rispettivamente dell’1,38% e dell’1,58%.

Segno meno anche a Piazza Affari dove il Ftse Mib si è presentato al close a 30.100 punti, con una flessione dell’1,39%, dopo aver segnato nell’intraday un massimo a 30.564 e un minimo a 30.013 punti.

Ftse Mib: una brutta retromarcia. E ora?

Dopo aver aggiornato i massimi di periodo, con un nuovo top in area 30.800, il Ftse Mib ha innestato la retromarcia, abbandonando dapprima area 30.500, per poi scivolare velocemente verso la soglia psicologica dei 30.000 punti.

La tenuta di questo livello ha favorito un primo recupero in area 30.100 e sarà importante verificare ora se il Ftse Mib avrà la forza per rimbalzare ancora o se al contrario sarà colpito da nuove vendite.

Nel primo caso sarà importante riconquistare in primis la soglia dei 30.200 punti, oltre cui l’indice tornerà in area 30.500, per poi mettere nuovamente sotto pressione i top di periodo a ridosso dei 30.800 punti.

Ulteriore forza si esprimerà con allunghi verso i 31.000 punti prima e i 31.500 punti in un secondo momento.

Discese sotto i 30.000 punti, invece, vedranno il Ftse Mib arretrare verso i 29.800 e i 29.500 punti, con proiezioni successive a 29.200 e a 29.000 punti.

I market movers negli Stati Uniti

Sul fronte macro USA, per domani si segnalano le nuove richieste di sussidi di disoccupazione che nell’ultima settimana dovrebbero calare da 218mila a 215mila unità.

La stima ADP dovrebbe segnalare a dicembre la creazione di 113mila nuovi posti di lavoro nel settore privato, rispetto alle 103mila unità di novembre.

L’indice PMI composito a dicembre è atteso in salita da 50,7 a 51 punti e l’indice PMI servizi passare da 50,8 a 51,3 punti.

Nel pomeriggio sarà diffuso il consueto report sulle scorte strategiche di petrolio da parte del Dipartimento dell’energia statunitense.

Sul versante societario da seguire prima dell’avvio degli scambi a Wall Street i risultati del primo trimestre dell’esercizio fiscale 2023/2024 di Walgreens Boots Alliance, da cui si attende un eps di 0,63 dollari.

I dati macro e gli eventi in Europa

In Europa è atteso il dato finale dell’indice PMI servizi che a dicembre dovrebbe attestarsi a 48,1 punti, mentre l’indice PMI composito a 47 punti.

In Francia l’indice Pmi servizi a dicembre è visto a 44,3 punti e l’inflazione a dicembre dovrebbe salire dello 0,3% dopo il calo dello 0,2% precedente.

In Germania l’indice PMI servizi a dicembre è atteso a 48,4 punti, mentre l’inflazione a dicembre è vista in positivo dello 0,2% dopo la flessione dello 0,4% di novembre.

In Italia l’indice PMI servizi a dicembre dovrebbe aumentare da 49,5 a 49,7 punti.

Da seguire in Francia l’asta dei titoli di Stato con scadenza nel 2033, 2038 e 2054 per un ammontare compreso tra 10,5 e 12 miliardi di euro.

I titoli da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari da seguire ENI, Saipem e Tenaris, in vista del report sulle scorte strategiche di petrolio USA che sarà diffuso nel pomeriggio.