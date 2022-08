Di seguito riportiamo l'intervista a Walid Koudmani, Chief Market Analyst di XTB, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chip.

I mercati azionari sono tornati a perdere terreno, complici i timori di una Fed ancora più aggressiva. Cosa si aspetta per le Borse nel breve?

La situazione resta alquanto tesa per i mercati finanziari, data l'elevata incertezza presente tra gli investitori, mentre continuano ad aumentare i timori di una recessione nelle principali economie.

Di conseguenza possiamo notare una performance abbastanza negativa dei principali indici azionari, mentre attendono con impazienza le prossime riunioni delle Banche Centrali, in occasione delle quali è previsto un aumento dei tassi di interesse di 75 punti base da parte della Fed e forse anche della BCE.

A Piazza Affari il Ftse Mib non è riuscito a riposizionarsi stabilmente sopra i 22.000 punti. Quali scenari ora?

Per quanto riguarda il Ftse Mib, l’economia italiana continua ad essere molto fragile e suscettibile alle tensioni nei mercati, alimentate dal rischio di una crisi energetica e dall’inflazione che continua a mettere sotto pressione sia i consumatori che i produttori.

Sebbene il Ftse Mib abbia tentato di superare la zona dei 22.800 punti, questo livello ha agito da resistenza.

Possiamo notare un calo di oltre il 5% negli ultimi 10 giorni, che ha portato l’indice intorno ai 21.600/21.500 punti.

La situazione attuale è interessante, in quanto resta da vedere se il Ftse Mib riuscirà a rimbalzare da questa zona che in passato ha agito da supporto o se continuerà la sua discesa.

Qual è la sua view su due temi del settore oil come ENI e Tenaris e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Come abbiamo visto negli ultimi tempi, l’aumento dei prezzi delle materie prime energetiche non è un problema per tutti.

Alcune società stanno beneficiando nettamente di questa situazione, grazie a un aumento dei profitti portati dalle vendite a prezzi elevati e dei materiali richiesti da questo mercato.

Possiamo considerare ENI e Tenaris due esponenti principali di questa situazione nel mercato azionario italiano.

Monostante un notevole calo negli ultimi giorni, portato da un peggioramento del sentiment generale, i due titoli restano nettamente in rialzo rispetto all’inizio di luglio.

Per un investitore è sempre più importante restare al corrente con quello che sta accadendo nel mondo e avere dei punti di entrata scelti sulla base di una solida analisi fondamentale e tecnica.

Cosa può dirci in merito al recente andamento del petrolio e dell'oro e cosa si aspetta per questi due asset nel breve?

Il petrolio continua il suo periodo di alta volatilità in un contesto macroeconomico incerto, nel quale permangono i dubbi sulla capacità di produzione dell’OPEC, la stabilità delle forniture dalla Russia e il potenziale di un accordo a breve tra Stati Uniti e Iran.

Tutto questo ha portato a una serie di movimenti di prezzo che potrebbero persistere nel medio termine a causa della situazione incerta.

Quest'ultima da un lato potrebbe portare a un ulteriore calo del prezzo, mentre dall’altro potrebbe favorire un rimbalzo dalla zona dei 90 dollari per il WTI.

Per quanto riguarda invece l’oro, che è l’asset rifugio più comunemente noto, anche questo sta soffrendo del clima economico pieno di incertezza.

Mentre in un contesto normale e classico l’oro sarebbe favorito, in quello attuale vediamo che sta faticando a mantenere una tendenza rialzista per un periodo esteso e ultimamente si è comportato quasi come gli indici azionari che hanno visto un notevole calo.

Ci sono una serie di motivi per questi movimenti, alcuni di quelli principali includono un rendimento USA in aumento e in particolare un dollaro USA ai massimi pluriennali, che sta mettendo sotto pressione il resto delle valute e che sta attirando interesse da parte di investitori alla ricerca di un rifugio.