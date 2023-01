Ftse Mib tonico prima del PIL USA: sarà rally o sell-off?

Ftse Mib in maglia rosa oggi in Europa in attesa di vari dati USA: occhio al PIL e agli impatti che potrà avere sulle mosse Fed. Quali scenari?

A Piazza Affari torna subito a splendere il sole, dopo la giornata uggiosa di ieri, quando il Ftse Mib ha terminato gli scambi in frazionale calo dello 0,03%, tirando il fiato dopo tre sessioni consecutive in positivo.

Ftse Mib in pole position in Europa

Oggi l'indice delle blue chip si è piazzato nuovamente lungo la via dei guadagni, vantando al momento la migliore performance in Europa, con un rialzo dello 0,81% a 26.085 punti.

Gli investitori mostrano un certo ottimismo in una giornata che sarà scandita da diversi e importanti dati macro negli Stati Uniti.

Ftse Mib: occhi puntati sul PIL USA. Cosa aspettarsi?

I riflettori saranno puntati in particolare sull'aggiornamento relativo al Prodotto Interno Lordo americano che nel quarto trimestre del 2022, stando alle previsioni della comunità finanziaria, dovrebbe mostrare una variazione positiva del 2,8%, in frenata rispetto al rialzo del 3,2% dei tre mesi precedenti.

PIL USA: le stime di Unicredit per il 4° trimestre

Sono più ottimisti gli strategist di Unicredit Research che vedono un'economia a stelle e strisce crescere del 3,6% negli ultimi tre mesi del 2022, con un'accelerazione quindi rispetto alla rilevazione precedente.

A detta degli esperti, a sostenere il PIL potrebbero essere stati i robusti consumi personali, le esportazioni nette e forse una spesa pubblica aumentata.

Una nota positiva dovrebbe accompagnare la chiusura del 2022, ma ciò non deve far dimenticare le prospettive di tutt'altro sapere indicata per i mesi a venire.

Unicredit Research, infatti, si aspetta una lieve fase recessiva negli Stati Uniti durante il primo semestre di quest'anno. Intanto i riflettori sono puntati sul dato odierno del PIL, visto che la lettura dello stesso potrebbe condizionare le scelte di politica monetaria della Fed.

PIL USA: quale impatto sulle mosse della Fed?

Alcuni analisti spiegano che nel caso in cui l'aggiornamento sul PIL dovesse deludere le attese, si potrebbe avere un atteggiamento più accomodante da parte della Banca Centrale americana.

Quest'ultima infatti potrebbe decidere di mettere fine al ciclo di rialzo dei tassi di interesse e un'indicazione di questo tipo avrebbe immediate ripercussioni sui mercati finanziari.

Il dollaro infatti perderebbe terreno, e di ciò ne approfitterebbe in primis l'euro, con conseguenti segnali di ulteriore positività sui mercati azionari in generale.

Lo scenario opposto dovrebbe materializzarsi nel caso in cui il PIL del quarto trimestre dovesse mostrare più forza di quella attesa.

Un dato maggiore delle aspettative potrebbe infatti convincere la Fed a proseguire lungo il sentiero della stretta monetaria che sta già seguendo da tempo.

PIL USA: la view di Commerzbank

Secondo gli analisti di Commerzbank, il PIL USA di oggi nom dovrebbe avere grande impatto sul mercato nell'immediato.

Gli esperti spiegano, infatti, che si tratta di dati retrospettivi che non dovrebbero impattare sull'attesa di un rialzo dei tassi di interesse nell'ordine dello 0,25% da parte della Fed in occasione del meeting dell'1 febbraio.

La vera partita si giocherà dopo quest'appuntamento e si cercherà di capire se la il Board guidato da Powell allenterà la morsa o se al contrario continuerà a tenere la barra dritta sul rialzo del costo del denaro.

Ftse Mib: come si muoverà dopo il dato sul PIL?

Tornando al Ftse Mib, sembra quasi non casuale che l'indice si presenti all'appuntamento odierno con il PIL USA proprio a poca distanza dai recenti top in area 26.150.

Buone notizie in chiave Fed potrebbero far scattare nuovi acquisti, con il superamento deciso dei 26.150 punti, preludio a un allungo verso i 26.500 punti prima e in direzione di area 27.000 in seguito.

Al contrario, un ritorno delle vendite, confermato dal mancato superamento dei 26.150 punti, riporterà il Ftse Mib a testare il supporto di area 25.600/25.500, sotto cui la discesa proseguirà verso i 25.200 e i 25.000/24.900 punti.