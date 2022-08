Petrolio: chiusura negativa ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 92,5 dollari, con un ribasso del 2,56%%.

Wall Street: chiusura positiva anche ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti dello 0,98% e dell'1,42%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 12.639,27 punti, in progresso dell'1,67%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: le nuove richiste di sussidi di disoccupazione sono attese in aumento da 250mila a 253mila unità.

Il dato preliminare del PIL del secondo trimestre dovrebbe mostrare una variazione negativa dello 0,8% dopo il calo dello 0,9% precedente.

Da segnalare che oggi prende il via il Simposio di Jacksone Hole che durerà fino a sabato 27 agosto.

Risultati trimestrali USA: le spese per consumi a luglio dovrebbero salire dello 0,3% dopo il rialzo dell'1,1% precedente, mentre l'indice PCE core è atteso in frenata dallo 0,6% allo 0,3%.

I redditi personali a luglio dovrebbero confermare la lettura precedente con un rialzo dello 0,6%.

Per il dato definitivo della fiducia Michigan ad agosto si stima una rilevazione pari a 55,1 punti, contro i 51,5 punti di luglio.

Un'ora dopo l'avvio degli scambi a Wall Street è atteso il discorso del presidente della Fed, Powell, al simposio di Jacksone Hole.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: in Germania si conoscerà l'indice della fiducia dei consumatori che a settembre dovrebbe peggiorare da -30,6 a -31,8 punti.

In Francia l'indice della fiducia dei consumatori ad agosto è atteso in calo da 80 a 79 punti.

In Italia la fiducia dei consumatori ad agosto è vista in lieve ribasso da 94,8 a 94,5 punti, mentre l'indice relativo alla fiducia delle imprese dovrebbe scendere da 106,7 a 106,2 punti.

A mercati chiusi è atteso l'aggiornamento del rating del Portogallo da parte di DBRS.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Poste Italiane: da seguire il titolo dopo che la società ha ricevuto il via libera della Consob alla pubblicazione del documento relativo all'Opa lanciata su Sourcesense.

Il periodo di adesione avrà inizio il 12 settembre 2022 e terminer il 14 ottobre 2022, estremi inclusi, salvo proroghe.

Asta titoli di Stato: in mattinata saranno collocati i BOT con scadenza 28 febbraio 2023 per un ammontare pari a 6 miliardi di euro.