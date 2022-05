Petrolio: chiusura in rally ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 114,14 dollari, con un progresso del 3,45%.

Wall Street: chiusura positiva anche ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti dell'1,61% e dell'1,99%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.740,65 punti, con un rialzo del 2,68%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: i redditi delle famiglie a marzo dovrebbero salire dallo 0,5% allo 0,6%, mentre le spese per consumi sono viste in positivo dello 0,7% dopo il rialzo dell'1,1% precedente e l'indice PCE core dovrebbe mostrare un progresso dello 0,3%.

Il dato finale della fiducia Michigan ad aprile dovrebbe attestarsi a 59,1 punti.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: per oggi non sono previsti aggiornamenti macro di rilievo negli Stati Uniti.

A mercati chiusi è atteso l'aggiornamento del rating dell'Italia da parte di Fitch.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: in agenda i conti dell'esercizio 2021 di Casta Diva Group, Fenix Entertainment e Portale Sardegna.

Assemblee a Piazza Affari: previste le riunioni assembleari di Poste Italiane e IndelB per l'approvazione dei dati di bilancio del 2021.

Asta titoli di Stato: in mattinata saranno collocati i BOT con scadenza a sei mesi per un ammontare previsto pari a 5 miliardi di euro.