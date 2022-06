Tra le blue chip ne segnaliamo una in particolare che piace a diversi analisti: ecco di quali si tratta e i motivi per cui valutarla.

A Piazza Affari quest'ultima seduta della settimana prosegue all'insegna del recupero per Prysmian che si conferma in buon rialzo, malgrado la frenata del Ftse Mib dai top intraday.

Prysmian più forte del Ftse Mib oggi

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un ribasso di oltre tre punti percentuali, oggi risale la china e negli ultimi minuti si presenta a 27,71 euro, con un vantaggio del 2,4% e oltre 570mila azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 650mila.

Prysmian conferma una maggiore forza relativa rispetto al Ftse Mib, forte anche delle indicazioni bullish arrivate di recente da alcune banche d'affari.

Prysman: Mediobanca è bullish. Focus su lotti assegnati da Enel

Proprio oggi Mediobanca Securities ha ribadito la sua view positiva sul titolo, dopo che Prysmian si è recentemente aggiudicata lotti assegnati da Enel in una gara globale per la fornitura di cavi innovativi per la distribuzione di energia in Italia, Spagna e America Latina.

L’accordo, della durata di 3 anni, prevede la fornitura di cavi di bassa e media tensione basati principalmente sull’innovativa tecnologia P-Laser.

Gli analisti di Mediobanca Securities evidenziano che non sono state fornite indicazioni sull'ammontare delle gare assegnate, ma sembra si tratta in ogni caso di rilevanti assegnazioni per la division Energy Products.

Anche alla luce di ciò gli esperti confermano il giudizio positivo su Prysmian, con una raccomandazione "outperform" e un prezzo obiettivo a 35,8 euro.

Prysmian: Goldman Sachs alza stime e target. Upside goloso

Ancor prima di Mediobanca era stata Goldman Sachs a esprimersi in termini molto positivi sul titolo, poco meno di una decina di giorni fa.

La banca americana ha ribadito la raccomandazione "buy" su Prysmian, rivedendo al rialzo il target price da 40 a 43 euro, valore che implica un potenziale di upside di circa il 57% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Gli analisti della banca USA hanno deciso di incrementare anche le stime di Ebitda adjusted nell'ordine del 6% per quest'anno e dell'1% per il prossimo.

Da notare che Prysmian ha già rivisto al rialzo la guidance per l'intero 2022, ma Goldman Sachs crede che ci sia ulteriore margine di upside, scommettendo su un ulteriore miglioramento da parte della società in occasione della presentazione dei conti del secondo trimestre.