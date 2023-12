Dopo lo spunto positivo di ieri, le Borse europee sono tornate a perdere terreno oggi, chiudendo gli scambi in calo.

Il Ftse100 ha limitato i danni a un frazionale ribasso dello 0,02%, mentre il Cac40 e il Dax sono scesi rispettivamente dello 0,1% e dello 0,16%.

Ad avere la peggio è stata Piazza Affari che, dopo essere stata la migliore ieri in Europa, è rimasta più indietro oggi, con il Ftse Mib fermatosi a 30.121 punti, con una flessione dello 0,67%, dopo aver segnato nell’intraday un top a 30.342 e un minimo a 30.052 punti.

Ftse Mib: lo storno è destinato a durare?

L’indice delle blue chip ieri si è spinto a un passo dalla soglia dei 30.500 punti, l’avvicinamento della quale ha fatto scattare delle prese di profitto.

Quest’oggi il ritracciamento ha avuto un seguito in direzione di area 30.000, con successivo recupero poco oltre la soglia dei 30.100 punti.

A questo punto sarà da verificare se il ritracciamento verso area 30.000 è da considerarsi concluso e quindi nuovi acquisti si materializzeranno nelle prossime ore.

La tenuta dei 30.000 punti potrà favorire un rimbalzo verso i 30.300 e i 30.500 punti e sarà con il superamento di quest’ultimo livello che si potrà assistere al raggiungimento di nuovi massimi storici.

Oltre i 30.500 punti il Ftse Mib punterà ai 30.800 e a i 31.000 punti, raggiunti i quali si dovrebbe assistere a una pausa prima di ulteriori salite.

In caso di rottura al ribasso di area 30.000 bisognerà mettere in conto ripiegamenti più profondi verso i 29.800 e i 29.500 punti prima, con estensioni verso i 29.200 e i 29.000 punti.

I market movers negli Stati Uniti

Per l’ultima seduta della settimana, sul fronte macro USA si segnala l’indice della fiducia Michigan che a dicembre dovrebbe salire da 61,3 a 61,8 punti.

I riflettori saranno puntati sul report relativo all’occupazione che, in riferimento al mese di novembre, dovrebbe mostrare un tasso di disoccupazione invariato al 3,9%, mentre il numero di nuovi occupati nel settore non agricolo è atteso in crescita da 150mila a 180mila unità, mentre il salario medio orario su base annua dovrebbe mostrare un rialzo del 4%, in frenata rispetto al 4,1% precedente.

I dati macro e gli eventi in Europa

In Europa si guarderà alla Germania, dove si conoscerà l’indice dei prezzi al consumo che a novembre dovrebbe mostrare una variazione negativa dello 0,4% dopo la lettura sulla parità di ottobre.

In Francia sarà reso noto il dato relativo all’occupazione che nel terzo trimestre dovrebbe calare dello 0,1% dopo il rialzo dello 0,1% precedente.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari da seguire Prysmian che ha siglato, a seguito di una gara, un contratto con Petrobras del valore di oltre 100 milioni di euro per la fornitura di 170 km di umbilicals elettro-idraulici per operazioni ad elevata profondità e i relativi servizi specializzati di logistica e operazioni offshore.