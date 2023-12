Ftse Mib: focus su Prysmian. Occhio a i dati USA

Petrolio: chiusura leggermente negativa ieri per le quotazioni dell’oro nero che si sono fermate a 69,34 dollari, con un frazionale calo dello 0,09%.

Wall Street: chiusura positiva ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l’S&P500 sono saliti dello 0,17% e dello 0,8%, mentre il Nasdaq Composite è stato fotografato a 14.339,99 punti, con un rialzo dell’1,37%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: si segnala l’indice della fiducia Michigan che a dicembre dovrebbe salire da 61,3 a 61,8 punti.

I riflettori saranno puntati sul report relativo all’occupazione che, in riferimento al mese di novembre, dovrebbe mostrare un tasso di disoccupazione invariato al 3,9%, mentre il numero di nuovi occupati nel settore non agricolo è atteso in crescita da 150mila a 180mila unità, mentre il salario medio orario su base annua dovrebbe mostrare un rialzo del 4%, in frenata rispetto al 4,1% precedente.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: si guarderà alla Germania, dove si conoscerà l’indice dei prezzi al consumo che a novembre dovrebbe mostrare una variazione negativa dello 0,4% dopo la lettura sulla parità di ottobre.

In Francia sarà reso noto il dato relativo all’occupazione che nel terzo trimestre dovrebbe calare dello 0,1% dopo il rialzo dello 0,1% precedente.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Prysmian: sotto la lente il titolo, dopo che la società ha siglato, a seguito di una gara, un contratto con Petrobras del valore di oltre 100 milioni di euro per la fornitura di 170 km di umbilicals elettro-idraulici per operazioni ad elevata profondità e i relativi servizi specializzati di logistica e operazioni offshore.