Ftse Mib in rally da inizio anno. Un titolo su cui puntare

Il Ftse Mib si appresta a chiudere un anno decisamente positivo: è ora di tirare i remi in barca?

Questa prima seduta dopo il lungo ponte legato alle festività di Natale si è conclusa in positivo per il Ftse Mib, che ha mostrato un copione quasi identico a quello di venerdì scorso.

Ftse Mib: un 2023 con i fuochi d’artificio

Dopo aver chiuso l’ultima seduta della settimana prima di Natale con un rialzo dello 0,26%, il Ftse Mib oggi è salito dello 0,22%, fermandosi a 30.421 punti.

L’indice delle blue chip si avvia a chiudere anche dicembre con un bilancio positivo, visto che mancano ormai solo due sedute e a oggi mostra un rialzo del 2,3%.

Un progresso che si aggiunge a quello ben più marcato di novembre, quando il Ftse Mib ha guadagnato quasi nove punti percentuali.

Piazza Affari si appresta a chiudere un anno estremamente positivo, visto che da inizio 2023 l’indice principale vanta a oggi un rialzo del 28,32%.

Un bilancio che difficilmente dovrebbe variare di molto in queste ultime due sedute dell’anno, vista la volatilità molto contenuta e gli scambi sottili di queste giornate che difficilmente dovrebbero riservare sorprese in positivo o in negativo.

Ftse Mib: la view di Equita SIM

Anche in virtù di questa brillante performance, gli analisti di Equita SIM invitano alla cautela, mantenendo un posizionamento neutrale sull’azionario.

La loro idea è che le valutazioni in Europa sembrano ragionevoli, ma le stime di utili sono ottimistiche a loro avviso.

In uno scenario di questo tipo, la SIM milanese continua a privilegiare i titoli di qualità rispetto ai ciclici.

Il titolo buy della settimana

Sulla base dell’analisi fondamentale, gli analisti di Equita SIM raccomandano l’acquisto di Danieli.

Il gruppo è tra i principali beneficiari della decarbonizzazione dell'industria siderurgica.

Gli esperti ribadiscono questa visione da tempo e ritengono che i risultati del 2023, cn ricavi in rialzo del 13% e un EBITDA in crescita del 18%, rappresentino una chiara prova della bontà dell’investment case.

La divisione Plant- making ha avuto un altro anno di forte acquisizione di ordini nonostante il difficile contesto macro, confermando che il ciclo di green capex nell'industria siderurgica è robusto e il vantaggio tecnologico di Danieli è significativo.

Inoltre, la divisione Plant-making sta mostrando una graduale espansione dei margini, nel secondo semestre circa il 12,5%, affermando che la qualità del backlog sta migliorando e che gli ordini a più alto contenuto tecnologico hanno un margine implicito più elevato.

La guidance per il 2024 indica un'ulteriore conferma di queste tendenze, con la società che si aspetta ordini significativi legati alla decarbonizzazione, soprattutto in Europa.

Sulla base delle nuove stime, il titolo tratta a circa 8 volte il multiplo prezzo-utili per il 2024-2025, con una posizione di cassa netta di 1,6 miliardi di euro.

Secondo gli analisti di Equita SIM, queste valutazioni sono ingiustificate e per questo si aspettano un re-rating materiale.

Non cambia intanto la view della SIM milanese che su Danieli mantiene ferma la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 36,8 euro.