Petrolio: chiusura in calo ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 112,14 dollari, con un calo del 2,49%. Wall Street: chiusura positiva ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti dell'1,02% e dell'1,43%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 14.191,84 punti, in rialzo dell'1,93%. I dati macro e societari negli Stati Uniti Dati Macro ed Eventi Usa: per oggi è previsto solo il dato finale dell'indice relativo alla fiducia Michigan che a marzo dovrebbe attestarsi a 59,7 punti. Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa Dati Macro ed Eventi in Europa: si guarderà alla Germania dove è atteso l'indice IFO che a maro dovrebbe scendere da 98,9 a 94,5 punti. A mercati chiusi è atteso il verdetto di S&P sul rating della Germania. I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari Risultati societari a Piazza Affari: a presentare oggi i dati del 2021 saranno Buzzi Unicem, Cairo Communication, Mondo TV, Gabetti PS, IT Way, NB Aurora, ABP Nocivelli, Askoll EVA, Cover50, Destination Italia, Finanza.tech, FOPE, Iniziative Bresciane, Masi Agricola, Poligrafici Printing, Sebino, Solutions Capital Management SIM, TPS e Vantea Smart. Saipem: oggi il gruppo presenterà l'aggiornamento del piano strategico e la manovra finanziaria. Asta titoli di Stato: in mattinata saranno offerti i BTP short term con scadenza novembre 2023 per un ammontare compreso tra 1,5 e 2 miliardi di euro.

In asta anche i BTP indicizzati all'inflazione con scadenza maggio 2023 per un importo tra 1 e 1,5 miliardi di euro.

Davide Pantaleo

Vice-direttore di Trend-online, classe 1978.

Dopo aver concluso gli studi presso il Liceo Classico "Antonio Calamo" di Ostuni mi sono affacciato al mondo della economia.

Da circa un ventennio mi occupo di Borsa e Finanza. Dopo aver svolto per diversi anni l'attività del promotore finanziario, nel 2005 sono entrato nel team di Trend-online con l'incarico di redattore, per diventare in seguito vice-direttore della testata. Tra le altre innumerevoli attività, mi occupo di intrattenere i rapporti con tutti gli esperti, analisti e trader, interpellati quotidianamente da Trend-online.