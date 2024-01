Ftse Mib ha ancora spazio per salire. ENI e Saipem buy?

Il Ftse Mib ha margini per salire ancora oltre i 31.000 punti, dove dovrebbe trovare una resistenza difficile da superare. La view di Pietro Paciello.

Di seguito riportiamo l'intervista a Pietro Paciello, CEO e Chief Analyst della Paciello Trading Academy, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulla situazione di Piazza Affari e sulle strategie da seguire per diversi titoli.

Il Ftse Mib continua a muoversi in trading range, dopo aver difeso la soglia dei 30.000 punti. Quali sviluppi si attende nel breve?

La situazione è sostanzialmente di stallo a Piazza Affari, nel senso che come spesso accade, tutte le dinamiche fortemente impulsive, e il 2023 è stato un anno straordinariamente rialzista, soprattutto nella parte finale, ossia nell’ultimo trimestre, sono seguite da una stabilizzazione.

Ed è quello che sta accadendo al Ftse Mib che da diversi giorni si muove in un range di 200-300 punti.

Ftse Mib: ecco fin dove può salire

Graficamente parlando vedo una potenziale estensione del rialzo verso zona 31.300 punti, dove l’indice secondo me dovrebbe trovare una resistenza difficile da superare.

Al ribasso, invece l’area supportiva è zona 29.200/29.100 punti, e personalmente sono sempre dell’avviso che il mercato abbia una chiave di lettura rialzista.

Non riesco a considerare i livelli attuali come aree di opportunità, quindi se si è già in posizione ben venga, ma comprare adesso forse è un po’ avventato.

In caso di fisiologica correzione del Ftse Mib verso i 29.200 punti, quella sarà un’occasione di acquisto che bisogna provare a catturare.

Non comprerei ora perché rispetto ai livelli indicati saremmo in mezzo al guado, con una problematica nell’avere un rapporto rischio-rendimento per gli eventuali stop loss che sarebbero squilibrati rispetto al target.

Chi è già in posizione ci deve rimanere, come detto prima, perché probabilmente il Ftse Mib raggiungerà area 31.300.

In sintesi nel breve sarei attendista, mentre sul lungo rimango oggettivamente positivo perchè questo è un mercato straordinariamente rialzista per ora.

L’analisi di ENI e Saipem

Come valuta i recenti movimenti di ENI e Saipem e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

La prolungata fase di indebolimento del petrolio sta producendo i primi effetti e va detto che ENI ha tenuto bene e ha sovraperformato, considerando che l’oro nero è in una fase stabilmente bassa ormai da diverso tempo.

A livello grafico vedo un’opportunità da catturare in zona 13,8 euro, dove transita il supporto dinamico che sostiene le quotazioni di ENI dal 2021 e quindi in quella zona un tentativo long lo farei.

Personalmente aspetterò che il titolo vada a testare questo supporto per poi provare un posizionamento long, ma prima non lo farei.

Chi è dentro fa bene a rimanere in posizione, mentre per chi è fuori sarebbe un po’ troppo rischioso comprare a questi prezzi.

Saipem ha una configurazione tecnica decisamente diversa da ENI, ma guardandolo nel breve-medio periodo avevamo già indicato quanto sarebbe stato interessante in caso di discesa in area 1,38/1,37 euro.

Se il titolo dovesse toccare 1,377-1,375 euro, potrebbe scattare un segnale di acquisto che, laddove dovesse funzionare, potrebbe portare a un rimbalzo poderoso verso zona 1,53 euro.

Banco BPM e Bper Banca sotto la lente

Qual è la sua view su Banco BPM e Bper Banca e quali indicazioni ci può fornire per questi due bancari?

Interessante Banco BPM che ho acquistato vista la sua configurazione tecnica. Il titolo viene da una correzione abbastanza evidente, ma che si è fermata con precisione estrema sul supporto dinamico in essere dal 2022, transitante in zona 4,62 euro.

Toccato quel livello si è vista subito la mano dei compratori rientrare e personalmente ho comprato Banco BPM perché mi aspetto possa accelerare verso zona 5/5,1 euro, dove probabilmente monetizzerò, mentre se i corsi dovessero tornare sotto i 4,64 euro, farò scattare degli stop loss.

Stesso discorso per Bper Banca, venuto anch’esso da una fase di decelerazione, ma a differenza di Banco BPM non ha toccato il supporto dinamico di lungo che avevo ipotizzato in zona 3 euro, muovendosi al rialzo un po’ prima.

L’ingresso long è un po’ più pericoloso, ma il trend rimane decisamente rialzista e in persistenza dello stesso non escludo un ritorno sui massimi recenti in zona 3,65 euro.