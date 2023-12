Ftse Mib positivo, ma non fidarsi troppo. ENI e Saipem buy?

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Sante Pellegrino, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione dei mercati e in particolare di Piazza Affari.

Il Ftse Mib continua a gravitare intorno all’area dei 30.500, senza riuscire a spingersi oltre per ora. Quali le attese nel breve?

Il Ftse Mib si trova nei pressi di una resistenza, visto che intorno ai 30.600 punti trova un ostacolo abbastanza rilevante.

L’indice sembra resistere con forza a ridosso di questa soglia e a quanto pare vorrebbe anche spingersi oltre, andando a raggiungere i 30.800 punti.

Ftse Mib: occhio a possibili sorprese

C’è da dire che in questa fase mancano i volumi di scambio visto il periodo natalizio e si potrebbe tentare un nuovo test del supporto a 30.290/30.250 punti, per verificare che la base di rialzo del Ftse Mib è ancora forte.

Solo sotto il supporto dei 30.250 punti l’indice potrà stornare verso il sostegno più basso dei 29.930 e in seguito in direzione di area 29.300.

Nel complesso l’intonazione del Ftse Mib resta tutto sommato positiva, ma bisogna aspettarsi anche delle sorprese.

Focus su ENI e Saipem

Visti i recenti movimenti del petrolio, quali strategie ci può suggerire per ENI e Saipem?

Per ENI segnalo una resistenza abbastanza importante a 15,43 euro, il cui superamento porterebbe verso i 15,6/15,7 euro.

La rottura al rialzo dei 15,4 euro favorirà ulteriori allunghi, ma bisognerà fare attenzione all’ipercomprato.

Al ribasso occhio alla tenuta del supporto a 15 euro, ma fino a quando sarà mantenuta tale soglia si potrà ben sperare, visto che il titolo promette ancora rialzi.

Per Saipem siamo vicini alla resistenza di 1,51 euro, ma già intorno all’area di 1,5 euro troviamo degli ostacoli abbastanza forti da non ignorare.

Il titolo è ancora in un laterale che dura da molto tempo e potrebbe ancora rimanervi, salvo creare sorprese intorno al supporto di 1,45 euro, da cui ripartire all’attacco di 1,5/1,55 euro.

L’analisi di Stellantis e Ferrari

Stellantis e Ferrari offrono spunti interessanti sugli attuali livelli di prezzo? Cosa può dirci di entrambi?

Ferrari aggiorna un supporto importante dopo il lungo rialzo che ha portato a segnare nuovi massimi storici, da cui sono scattate prese di profitto che hanno portato intorno ai ai 300 euro.

Il titolo è su un supporto da cui potrebbe tentare un rimbalzo verso l’area dei 330 euro, da raggiungere non prima di aver superato la zona resistenziale dei 310 euro prima e dei 315-318 euro dopo.

Stellantis mostra una resistenza intorno ai 21,5 euro e ora potrebbe stornare verso il supporto dei 20,79 euro, da cui tentare un rimbalzo con forza.

In alternativa il titolo scenderebbe prima verso i 19,7 euro prima e in seguito in direzione dei 18,5 euro.

Iveco Group sotto la lente

Iveco Group oggi è tra i migliori del Ftse Mib. Qual è la sua view su questo titolo?

Iveco Group mostra un movimento laterale, con tentativo di allungo verso la resistenza a 8,1 euro, superata la quale potrà salire ancora verso 8,55 euro prima e 8,7 euro dopo, dove ci sono dei gap ancora aperti.

Sarà importante però il superamento degli 81,5/8,25 euro, diversamente Iveco Group rimarrà a galleggiare intorno ai livelli attuali.

