Petrolio: chiusura in calo ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 90,50 dollari, con un ribasso dello 0,29%.

Nel pomeriggio sarà diffuso il consueto report sulle scorte strategiche di petrolio USA da parte del Dipartimento dell'energia.

Wall Street: chiusura contrastata anche ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones è salito dello 0,09%, mentre l'S&P500 è calato dello 0,12%. Il Nasdaq Composite si è fermato a 12.644,46 punti, in ribasso dello 0,1%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: oltre all'indice settimanale relativo alle richieste di mutui ipotecari, oggi si conoscerà il dato sull'inflazione di luglio che dovrebbe mostrare una variazione positiva dello 0,3% rispetto all'1,3% precedente, mentre la versione "core" dovrebbe salire dello 0,5% dopo lo 0,7% di giugno.

Risultati trimestrali USA: si segnala dopo la chiusura di Wall Street la trimestrale di Walt Disney con un eps previsto a 0,97 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: si guarderà alla Germania dove è atteso il dato finale dell'inflazione che a luglio dovrebbe salire dello 0,9%.

In Italia l'inflazione a luglio è vista in positivo dello 0,4%.

Da seguire in Germania l'asta dei titoli di Stato con scadenza agosto 2048 per un ammontare massimo di 1,5 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: in giornata saranno resi noti i conti del primo semestre di Servizi Italia.



Titoli oil a Piazza Affari: da seguire ENI, Saipem e Tenaris in attesa del report sulle scorte strategiche di petrolio USA.

Asta titoli di Stato: da seguire in mattinata l'asta dei BOT con scadenza a 12 mesi per un ammontare previsto a 7 miliardi di euro.