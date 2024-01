Ftse Mib: occhio a ENI, Saipem e Tenaris

Petrolio: chiusura in profondo rosso ieri per le quotazioni dell’oro nero che si sono fermate a 70,83 dollari, con un affondo del 4,02%

Wall Street: chiusura positiva ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l’S&P500 sono saliti dello 0,58% e dell’1,41%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 14.843,77 punti, con un rialzo del 2,2%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: si segnala l’indice settimanale Redbook relativo alle vendite al dettaglio nelle maggiori catene statunitensi.

Per la bilancia commerciale di novembre si prevede un peggioramento del deficit da 64,3 a 64,9 miliardi di dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: si conoscerà il tasso di disoccupazione che a novembre dovrebbe rimanere invariato al 6,5%.

In Francia la bilancia commerciale dovrebbe mostrare un deficit in peggioramento da 8,6 a 8,9 miliardi di dollari, mentre in Germania la produzione industriale a novembre dovrebbe attestarsi sulla parità, in recupero rispetto al calo dello 0,4% precedente.

In Italia il tasso di disoccupazione a novembre dovrebbe peggiorare dal 7,8% al 7,9%.

Titoli oil a Piazza Affari: sotto la lente ENI, Saipem e Tenaris, in vista dell’outlook sull’energia che sarà pubblicato dall’EIA.