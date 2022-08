Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Gianluigi Raimondi, Gianluigi Raimondi Direttore ITForum.it e responsabile Bluerating Mercati (gruppo Bfc Media) con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib fatica a dire un seguito al recupero partito da area 22.000. Quali i possibili scenari ora?

Il fallimento del tentativo di superare la resistenza di quota 23.000 punti, seguito poi dall'incrocio al ribasso della media mobile a 21 sedute che ora transita a 22.560 punti, ha innescato una correzione per il Ftse Mib.

L'indice si sta tendenzialmente riprendendo dopo il test dei 22.000 punti, ma in questa fase non vedo nè motivi per allungare il passo con decisione, nè tantomeno per scendere con grinta.

Quello che posso prevedere è un trading range del Ftse Mib tra i 22.000 e i 23.000 punti, a patto che non intervengano eventi esogeni.

Consiglio di seguire con attenzione il meeting di Jacksone Hole da cui potrebbe venire fuori qualche novità, ma a bocce ferme posso solo vedere un trading range.

Segnalo in ogni caso che discese del Ftse Mib sotto i 22.000 punti avranno come target i 21.470 punti prima e i 21.000 punti in seguito.

Al rialzo, oltre quota 24.000 punti, avremo un primo obiettivo a 23.615 punti e un successivo target a 24.000 punti.

Banco BPM e Bper Banca offrono spunti interessanti sui livelli attuali. Cosa può dirci di questi due titoli?

Banco BPM ha incrociato al ribasso di recente le medie mobili a 21 e a 50 sedute a 2,56 euro.

I corsi però stanno provando ad appoggiarsi sul supporto statico di breve in area 2,4 euro.

Se questo livello dovesse rivelarsi un valido supporto, allora i corsi potrebbero nuovamente oltrepassare le medie mobili indicate prima e poi provare ad attaccare il top di agosto a 2,666 euro.

A chi volesse acquistare Banco BPM suggerisco di fissare uno stop loss rigido sotto quota 2,4 euro.

Bper Banca sta incrociando al ribasso le medie mobili a 21 e a 50 sedute, passanti rispettivamente in area 1,534 e a 1,5 euro.

Sotto quest'ultimo livello il titolo potrebbe tornare prima a 1,4 euro e poi verso il minimo di luglio a 1,27 euro.

Sopra 1,6 euro Bper Banca potrebbe salire a 1,7 euro in primis e successivamente a 1,76/1,8 euro.

Al momento si prospetta a mio giudizio una nuova discesa per il titolo.

Cosa può dirci in merito al recente andamento di Tenaris e quali strategie ci può suggerire?

Tenaris appare graficamente inserito in un canale ascendente dalla fine della prima settimana di luglio.

Il segnale generato nelle ultime sedute è incoraggiante, perchè il titolo ha oltrepassato a quota 14 euro una resistenza di breve-medio termine.

Al rialzo i prossimi target sono individuabili in zona 15 euro prima e poi a 15,55 euro, con proiezione successiva a 16 euro.

Lo stop loss per eventuali posizioni long sarà da fissare sotto 13,75 euro.

Tra i titoli a media capitalizzazione ce ne sono alcuni che sta seguendo con più interesse di altri?

Segnalo in primis Fincantieri che da lungo tempo si sta appoggiando al supporto statico di medio termine in area 0,5 euro.

Solo il superamento della resistenza di breve a 0,525 euro potrebbe favorire un credibile rimbalzo dei corsi, con target a 0,55 euro prima e a 0,5865/0,595 euro dopo.

A chi volesse acquistare Fincantieri suggerisco di fissare uno stop loss estremamente rigido sotto quota 0,5 euro.

Occhio anche a Saras che dal punto di vista tecnico potrebbe aver completato la formazione di un doppio massimo in area 1,4 euro.

I corsi però proprio oggi stanno beneficiando di un rimbalzo tecnico dopo un test delle medie mobili a 21 e a 50 sedute, coincidenti in area 1,24 euro.

La tenuta di queste medie mobili, che guarda caso coincidono con il supporto dinamico ascendente di breve termine, potrebbe favorire un nuovo test di quota 1,4 euro e poi del top di fine giugno a 1,508 euro.

Un acquisto di Saras dovrà essere accompagnato da uno stop loss molto rigido sotto quota 1,24 euro.