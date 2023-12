Ftse Mib: i titoli al test dei conti oggi

Petrolio: chiusura positiva ieri per le quotazioni dell’oro nero che si sono fermate a 72,46 dollari, con un rialzo dell’1,41%.

Wall Street: chiusura positiva ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jonessio si è fermato sulla parità, mentre l’S&P500 è salito dello 0,45% e il Nasdaq Composite si è fermato a 14.904,81 punti, con un rialzo dello 0,61%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: si segnala l’indice Redbook relativo alle vendite al dettaglio nelle maggio catene statunitensi.

In agenda anche i nuovi cantieri edili che a novembre dovrebbero calare da 1,37 a 1,36 milioni di unità, mentre le licenze di costruzione sono attese in riduzione da 1,5 a 1,47 milioni di unità.

Risultati trimestrali USA: da seguire prima dell’avvio degli scambi a Wall Street i conti degli ultimi tre mesi di Accenture, da cui ci si attende un eps di 3,14 dollari.

A mercati chiusi il focus sarà sulla trimestrale di FedEx che per non deludere le attese dovrà centrare l’obiettivo di un utile per azione pari a 4,2 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: sarà reso noto il dato finale dell’indice dei prezzi al consumo che a novembre dovrebbe mostrare una variazione negativa dello 0,5% rispetto al rialzo dello 0,1% precedente.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: sotto la lente SeSa che alzerà il velo sui conti del primo semestre dell’esercizio 2023-2024.