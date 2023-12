Ftse Mib: 3 debutti oggi a Piazza Affari

Petrolio: chiusura in netto calo ieri per le quotazioni dell’oro nero che si sono fermate a 71,81 dollari, con un affondo del 3,1%.

Wall Street: chiusura contrastata ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l’S&P500 sono saliti dello 0,14% e dello 0,03%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 15.095,14 punti, con un frazionale calo dello 0,03%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: per l’ultima seduta della settimana, sul fronte macro USA si segnala solo l’indice Chicago PMI, che a dicembre è atteso in ribasso da 55,8 a 51 punti.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: non sono in agenda dati macro di rilievo e non si segnalano eventi degni di nota per l’ultima seduta dell’anno.

Da segnalare per oggi la chiusura anticipata della Borsa di Londra, dove le contrattazioni si concluderanno alle 13.30 ora italiana.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Debutti a Piazza Affari: si segnala per oggi il debutto di tre nuove società che avvieranno gli scambi sull’Euronext Growth Milan e si tratta di Lemon Sistemi, Simone e Yakkyo.