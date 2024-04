Ftse Mib: quali scenari dopo lo storno? Buy Saipem o ENI?

Di seguito riportiamo l’intervista sull’indice Ftse Mib e su alcune delle blue chips quotate a Piazza Affari, con domande rivolte a Roberto Scudeletti, trader indipendente e titolare del sito prtrading.

Il Ftse Mib ha accusato una battuta d’arresto la scorsa settimana. Si aspetta ulteriori flessioni nel breve?

La salita verticale del Ftse Mib chiamava la correzione e tanto tuonò che piovve, come dice il detto, con prospettive duplici nel breve.

Ftse Mib: le prospettive nel breve

Sotto il minimo dello scorso venerdì a 33.810 punti, c’è la possibilità di ulteriori ribassi per l’indice, prima su chiari supporti statici di precedenti massimi in zona 33.490-33.275 punti e poi su un duplice livello di medie, precisamente sulla media a 50 giornaliera e sulla media a 12 settimanale, in area 32.810-32,530 punti.

La tenuta di questi livelli dovrebbe favorire una pronta ripresa dei corsi, pena crolli verso i 32.037-31.945 punti circa.

Viceversa, solo sopra i 34.116 punti di Ftse Mib e soprattutto i 34.550-34.585 pujnti, potremo assistere a un nuovo attacco ai massimi relativi di 34.908 punti.

La rottura rialzista di questo top provocherebbe una nuova ondata di acquisti verso nuovi massimi, con spazio verso i minimi mensili di addirittura luglio e maggio 2006 fra 35.084 e 35.206 punti circa.

La view su ENI e Saipem

ENI è salito in controtendenza venerdì scorso, mentre non è riuscito a fare altrettanto Saipem. Cosa può dirci di questi due titoli?

ENI sta vivendo un ultimo anno all’insegna dell’ottovolante, tra una serie di minimi crescenti, uniti giustamente da una trendline rialzista inferiore, e ben sei massimi relativi tutti in una fascia statica ben definita, di cui l’ultimo proprio nel presente. Infatti, nel grafico giornaliero risultano evidenti sia la resistenza in zona 15,55-15,83 euro circa e sia i minimi crescenti tra 12,45-12,65 e 14-14,22 euro circa, col prezzo attuale respinto in alto dai 15,66 euro circa, con chiusura a 15,508 euro.

Sopra 15,67 euro è possibile un deciso rialzo per ENI, con supporti a 15-14,73 euro e resistenze a 16,83-17,45 euro.

Saipem dopo il clamoroso crollo del 99% per un’azione cosiddetta “grande” dell’indice Mib 30 e la formazione di un minimo “centesimale” a settembre 2022, ha triplicato le quotazioni e nel presente stava effettuando un abbastanza ampio andamento laterale, col prezzo verso la sua parte superiore, con rottura di una serie di massimi decrescenti, come spesso capita in maniera violenta e con un bel gap up che ha provocato il presente volo rialzista verticale, interrotto dalle ultime sedute negative.

Nel concreto, dopo la perdita di quota 1 euro, abbiamo assistito ad un bagno di sangue per Saipem sino al minimo di settembre 2022 di 0,57 euro, con recente ampia oscillazione tra 1,65 e 1,25 euro circa e attuale rottura degli indugi, con gap up, rialzo verticale a 2,349 euro e attuale discesa poco sopra i 2,20 euro.

Un nuovo rialzo verrà espresso da Saipem al superamento di 2,26 euro, con supporti a 2,1880 e 2,1680 euro e resistenze a 2,3280 e 2,3980 euro.

Focus su Snam e Italgas

Snam e Italgas sono state le due peggiori blue chip prima del week-end. Quali indicazioni operative ci può fornire per queste due utility?

Snam si trova in un trend discendente dopo il massimo storico di quasi due anni fa, seppure con rimbalzi anche interessanti dal punto di vista percentuale, ma che terminano sempre in un massimo decrescente.

In concreto, dopo il massimo storico a 5,61 euro di maggio 2022, è scattata una forte correzione, con accelerazione dei corsi verso il minimo relativo di ottobre dello stesso anno a 3,956 euro e da questo momento è stato tutto un succedersi di riprese e cadute che, appunto, hanno formato nuovi massimi calanti e minimi crescenti, sino all’attuale situazione di prezzo negativo intorno a 4,25 euro circa.

Eventuali timidi scenari rialzisti si avranno per Snam sopra la media a 50 giornaliera a 4,41 euro, con supporti a 4,20-4,098 euro e resistenze a 4,718 e 4,95 euro.

Italgas ha un grafico giornaliero che chiama incertezza, poiché caratterizzato da massimi decrescenti e minimi crescenti, dopo il doppio massimo di primavera 2022. In pratica dopo il doppio top 2022 attorno a 6,38-6,41 euro ha intrapreso una chiara istanza ribassista, caratterizzata da un minimo relativo a ottobre poco sopra 4,50 euro sino al recente rimbalzo con altro doppio top intorno a 5,7 euro e discesa a 4,69 euro circa, con ulteriore recente rimbalzo da manuale a 5,41-5,435 euro e attuale corsa alle vendite verso 5,14 euro.

Nuovo scenario rialzista per Italgas solo sopra 5,44 euro, con supporti a 5,19-4,94 euro e resistenze a 5,79 e 6,29 euro.

Quali sono i titoli che sta seguendo più da vicino in questa fase? A quali consiglia di guardare ora?

Monitorare con attenzione: AMPLIFON, FINECOBANK, NEXI, TELECOM ITALIA e TERNA al rialzo e BANCA MEDIOLANUM, GENERALI, INTESA SANPAOLO e POSTE ITALIANE, al ribasso.