Petrolio: chiusura in rialzo venerdì scorso per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 89,06 dollari, con un progresso dello 0,57%.

Wall Street: chiusura contrastata anche venerdì scorso per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones è salito dello 0,23%, mentre l'S&P500 è calato dello 0,16%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 12.657,55 punti, in ribasso dello 0,5%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: per oggi non sono previsti aggiornamenti di rilievo.

Risultati trimestrali USA: si segnala dopo la chiusura di Wall Street la trimestrale di AIG con un eps previsto a 1,1 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: non sono in agenda aggiornamenti degni di nota sul versante macroeconomico.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: da seguire AbitareIN che alzerà il velo sui conti dei primi nove mesi dell'esercizio 2021-2022, mentre GeneralFinance sui numeri del primo semestre di quest'anno.

BTP e Spread: da seguire Spread e BTP per vedere come reagiranno dopo che Moody's venerdì scorso a mercati chiusi ha confermato il rating dell'Italia a "Baa3", ma ha tagliato l'outlook da "stabil" a "negativo".