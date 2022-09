Petrolio: chiusura in calo ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 81 dollari, in flessione dell'1,4%.

Wall Street: chiusura in calo ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi dell'1,54% e del 2,11%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 10.737,51 punti, con un ribasso del 2,84%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: i redditi personali ad agosto dovrebbero salire dallo 0,2% allo 0,3%, mentre le spese per consumi dallo 0,1% allo 0,2% e l'indice PCE core aumentare dallo 0,1% allo 0,4%.

Per l'indice Chicago PMI di settembre si stima un calo da 52,2 a 51,8 punti, mentre il dato finale della fiducia Michigan è atteso a 59,5 punti.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: il dato preliminare dell'inflazione a settembre dovrebbe aumentare dal 9,1% al 9,6% su base annua, mentre la versione "core" è vista in salita dal 5,5% al 5,6%.

Per il tasso di disoccupazione ad agosto le stime parlano di una lettura invariata al 6,6%.

In Francia le spese per consumi ad agosto dovrebbero calare dello 0,5% dopo la flessione dello 0,8% precedente.

In Germania i prezzi import dovrebbero volare del 29,9% rispetto al 29,8% precedente su base annua.

Le vendite al dettaglio ad agosto dovrebbero calare del 5,1% su base annua dopo la flessione del 2,6% di luglio.



In Italia il tasso di disoccupazione ad agosto è atteso invariato al 7,9%, mentre la lettura preliminare dell'inflazione a settembre dovrebbe salire dello 0,2% dopo lo 0,8% precedente.



A mercati chiusi è atteso l'aggiornamento dl rating dell'Italia da parte di Moody's, mentre DBRS si pronuncerà su quello della Francia.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: Class Editori, Compagnia Immobiliare Azionaria, Fidia, Modo IT, settimana di rete, Zucchi, Bellini Nautica, Bifuoco, Gruppo DBA, DigiTouch, Ecosuntek, ESI, Estrima, Intrattenimento Fenix, Finanza.tech, FOPE, ILBE, Igeamed, Imprendiroma, Iniziativa Bresciane, Innovatec, Gruppo Italia Indipendente, Longino&Cardenal, Gruppo Lucisano Media, Marzo Pompecchi, Mondo TV Francia, Mondo TV Svizzera, Monnalisa, Neosperienza, Nusco, PVN, Sistema di automazione Osai, Planetel, Portale Sardegna, Prismi, Redelfi, Rosetti Marino, Sicurezza Sababa, Telai Sciuker, Società Editoriale Il Fatto, Gruppo Mondo Solido, Spindox, decollare, Tenax Internazionale, Il gruppo stile di vita, Ulisse Biomed e Visibilia Editore presenteranno i conti del primo semestre dell'anno.

BTP e Spread: da seguire i titoli di Stato e lo Spread BTP-Bund in attesa del verdetto di Moody's sull'Italia.